Zucchero, la separazione dalla moglie è stata devastante: dolore e malattia

Zucchero, il periodo di profonda depressione vissuto dopo la separazione dalla prima moglie: l’artista ne è uscito dopo anni.

Zucchero Fornaciari, consacrato alla musica italiana con il genere blues, vanta una carriera di tutto successo che è culminata con la fantastica ospitata a Sanremo 2020. L’artista non ha mai nascosto al suo pubblico i numerosi disagi vissuti nella vita privata: a causa della separazione dalla prima moglie, molto tumultuosa e sofferta, Zucchero è caduto in una grave forma di depressione e ha dovuto sottoporsi a cure medice e terapie.

Zucchero, ecco come l’artista è riuscito a curarsi da una grave forma di depressione

Il momento più difficile della vita privata di Zucchero Fornaciari è stato sicuramente quello della separazione dalla prima moglie, Angela Figlié. Il matrimonio sembrava andare a gonfie vele e promettere all’eternità, sopratutto dopo la nascita delle due figlie Alice e Irene, ma quando la maggiore aveva appena 6 anni Angela decise di abbandonare la famiglia. Erano gli anni ‘80 e il divorzio fu reso ancora più difficile da liti familiari molto pesanti dovute, pare, alla gelosia di lei. Ripensando a quegli anni Zucchero ha definito Angela “molto crudele”. “Per tanto tempo ci siamo tirati i coltelli, ma la nostra era una grande passione”, ha confessato. “Dopo che ci siamo lasciati non m’interessava più nulla. Nemmeno le nostre figlie, Irene e Alice, quando le andavo a prendere il weekend, riuscivano a darmi consolazione”.

L’unico conforto per l’artista, in quel periodo, è stata la musica: “Contro la mia depressione il blues ha aiutato, mi ha salvato la vita dopo la separazione da mia moglie. È stata durissima… non uscivo di casa se non strettamente necessario, avevo attacchi di panico anche sul palco”. Grazie all’incontro con specialisti e medici Zucchero capì di soffrire di depressione, e iniziò a seguire un percorso di psicoterapia e ad assumere farmaci che lo aiutarono a superare la malattia.

Oggi, dopo molto tempo, pare che il rapporto tra Zucchero e la prima moglie Angela sia finalmente tranquillo. A cancellare definitivamente il ricordo di quel periodo di dolore è stata sicuramente Francesca Mozer, assistente di Zucchero che ne divenne seconda moglie. Dal loro amore è nato Adelmo Blue, che oggi ha 22 anni e studia Legge alla Luiss di Roma. Della seconda moglie Zucchero ha raccontato: “Parla cinque lingue, le piace seguirmi quando le chiedo di seguirmi, e mi lascia libero quando ho bisogno di essere lasciato libero”. Non ci sono, dunque, gli enormi problemi di gelosia troppo presenti durante il primo matrimonio.