Il grande Zucchero si confessa in un’intervista molto toccante. Scopriamo cos’ha dovuto passare tra la depressione e altri abusi.

A 65 anni e una carriera di tutto rispetto alle spalle, Zucchero si lascia andare a delle confessione che hanno lasciato i lettori a bocca aperta: nessuno immaginava che il cantante avesse sofferto così tanto.

In base alle sue parole, ha dovuto affrontare un periodo di depressione profonda che l’ha portato verso l’isolamento. Vediamo cos’ha dovuto affrontare.

Zucchero: dopo la depressione e l’isolamento arriva la rinascita

Grazie alla sua intervista con il giornale OK Salute e benessere, possiamo vedere un lato del cantante che era rimasto nascosto fino ad ora. Ad oggi, Zucchero dice di essere uscito da quel brutto periodo grazie all’aiuto di una psichiatra e dei farmaci, ma ciò che ha dovuto affrontare è stato davvero difficile.

Il periodo tra il 1989 e il 1993 è stato senza dubbio quello più difficile. Nonostante avesse composto l’album Miserere, il musicista doveva combattere con molti problemi personali tra cui anche la separazione. Tutto ciò aveva portato l’uomo a chiudersi in se stesso e rifugiarsi in una casetta sul mare.

Grazie all’aiuto di alcuni amici era riuscito a riprendersi, ma la tournée di Miserere sembrava un ostacolo invalicabile. E’ stato proprio a quel punto che Zucchero decise di rivolgersi allo psichiatra Giovanni Battista Cassano. Il cantante era anche preoccupato per la possibile reazione dei fan: “Nessuno ti capisce“, ha detto. A detta dell’artista, la depressione non sarebbe una patologia compresa davvero in Italia e molti la considererebbero al pari della tristezza. Per questo motivi non si sentiva compreso e quindi aveva preferito non divulgare il suo stato di salute.

In quel periodo, la vicinanza di una donna chiamata Laura e la lettura del libro del professor Cassano lo aiutarono molto. “Per me i farmaci sono stati provvidenziali per ristabilire gli equilibri chimici dentro il mio cervello”, ha affermato Zucchero che ha raccontato di aver preso per quasi un anno il Prozac.

L’uomo ha anche sofferto di attacchi di panico che gli hanno reso molto difficile esibirsi sul palco. Ad oggi, sta molto meglio, vive in una fattoria dove alleva animali e produce vini. Fortunatamente, quei brutti momenti sembrano molto lontani.