Uomini e Donne: guerra in studio, Maria sconvolta: “Sei marcio”

Fuoco e fiamme nello studio di Uomini e Donne, Maria De Filippi sconvolta e Gianni furioso. Ma cosa sarà mai successo?

E’ guerra nello studio di Uomini e Donne per una svolta clamorosa col colpo di scena nell’eterno triangolo Valentina Dartavilla Lupi – Nicola Mazzitelli – Armando Incarnato. Nicola, infatti, è stato senza alcun dubbio smascherato dallo stesso Armando, dopo che l’uomo aveva accusato Valentina. Come Maria, anche il pubblico dei telespettatori non può credere ai suoi occhi…

Uomini e Donne, smascherato Nicola: “Sei marcio”

Qualche tempo fa Armando aveva fatto delle rivelazioni inaspettate su Valentina, in particolare per il suo rapporto con Nicola. L’uomo aveva voluto rilevare alcune cose presumibilmente tenute segrete dalla dama, come ad esempio il fatto che lei e Nicola fossero andati ben oltre durante la loro conoscenza.

Valentina si è dovuta così difendere da diversi attacchi, per la cattiva luce in cui l’avevano messa le dichiarazioni di Armando. Ma è Armando stesso oggi a ribaltare la situazione e accusare Nicola. Quest’ultimo avrebbe costretto Valentina a mentire in studio, il tutto per poter tornare al centro dell’attenzione e sfruttare la visibilità.

Quando la situazione era già abbastanza accesa, è intervenuta anche la redazione a peggiorare le cose, confermando la versione di Armando. La fedele conduttrice di Uomini e Donne Maria De Filippi si è detta sconvolta dalla cosa, soprattutto per il fatto che Valentina abbia dovuto subire accuse e insulti di ogni tipo. “La cosa stupefacente è lui che insulta lei di essere leggera, sembra un film di fantascienza” queste le parole di un’incredula Maria che, pur specificando di non voler difendere la dama, ha anche spezzato un lancia in suo favore dicendo che a lei Nicola piaceva tanto e avrebbe fatto qualsiasi cosa per lui.