Stasera in tv | The Voice Senior: anticipazioni sulla finale, oggi 20 dicembre

Stasera in televisione su Rai 1 andrà in onda la finale del talent show The Voice Senior: tutte le anticipazioni sulla serata, oggi 20 dicembre

La variante over 60 di The Voice, con le stesse dinamiche e le stesse caratteristiche che hanno reso famoso in tutto il mondo il format, andrà in onda su Rai 1 a partire dalle ore 21.25. Come affermato da Gigi D’Alessio, uno dei giudici del talent, con The Voice Senior a vincere è la normalità.

Scopriamo insieme cosa accadrà stasera sulla prima rete.

The Voice Senior 2020: le anticipazioni sulla serata

Protagonisti del nuovo show di Rai 1 sono esclusivamente concorrenti over 60 e a sorpresa “Era stato definito il programma dei vecchi e invece ha colpito al cuore”. Sì, perché gli ascolti hanno dimostrato che il programma condotto dalla vulcanica Antonella Clerici, affiancata dai coach d’eccezione Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino e il team Carrisi (composto da Al Bano e sua figlia Jasmine), è stata molto apprezzata dai telespettatori.

La finale di The Voice Senior 2020

La quinta e ultima puntata dello spin off del celebre talent show, tramite il televoto, decreterò il vincitore dell’edizione. Durante la serata, condotta da Antonella Clerici e arricchita dai coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Al Bano e Jasmine, e Clementino saranno due i concorrenti, appartenenti ai rispettivi team, che si affronteranno nella sfida finale. Nello specifico, sarà il pubblico da casa a giudicarne le esibizioni per stabilire chi sarà il vincitore assoluto della prima edizione del talent dedicato agli artisti over 60. Appartengono al team Loredana Erminio Sinni e Giovanna Sorrentino, al team Gigi Marco Guerzoni e Elena Ferretti, al team Carrisi Tony Reale e Rita Mammolotti e al team Clementino Roberto Tomasi e Alan Farrington. Super ospite della puntata sarà Gianna Nannini.

