Robbie Williams suicidio: la terribile confessione che spaventa i fan

Nel corso di una intervista al podcast Alien Nation, l’ex cantante dei Take That ha confessato qualcosa che i fan non si aspettavano. Nel passato della pop star c’è stato un periodo buio di abuso di droghe e voglia di farla finita.

Nel passato del cantante c’è stato un periodo molto brutto, a contatto con le droghe, che lo hanno condotto anche a pensare di farla finita. A rivelarlo è stato lo stesso Williams, nel corso di una intervista al podcast Alien Nation. La pop star ha dichiarato infatti di aver vissuto anni terribili, agli inizi degli anni Novanta. Anni che lo hanno condotto a pensare anche di compiere il suicidio.

Il cantante ha raccontato che in quel periodo viveva, assieme alla sua ragazza, a Primrose Hill, nella zona settentrionale della capitale britannica. Williams ha dichiarato che in quella casa vi era una energia oscura, la quale ha determinato il verificarsi anche di alcuni strani fenomeni, come ad esempio porte che si aprivano da sole o lo stereo che si accendeva autonomamente. “All’epoca ero sempre strafatto di cocaina”, ha ammesso il cantante, “Se ero a casa, sentivo il suono di passi sulle scale”. Dopo due mesi di una vita vissuta tra ansie e paure, Robbie si era convinto che l’unico modo per andare avanti fosse quello di farla finita.

Il cantante ha raccontato inoltre di essersi allora trasferito nell’hotel Swiss Cottage Marriott e subito dopo in una villa di Los Angel, presa in affitto dall’attore Dan Aykroyd. Williams ha ricordato di essersi a quel punto sentito tormentato dal fantasma della cantante dei Mama & Papa’s, ovvero Cass Elliott, morta di infarto nel 1974 in quella stessa casa.