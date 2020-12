Ragazzina trovata morta: era scappata di casa due settimane prima

Il corpo di una ragazzina è stato ritrovato dopo settimane di ricerche. Ora si cerca di far luce sulla vicenda.

Kathryn McGuire e Haylie Vance, entrambe 15enni, sono misteriosamente scomparse da Painesville (Ohio). Il fatto è successo il 26 novembre, ma da quel momento non erano mai smesse le ricerche.

In base alle ricostruzioni le due avevano lasciato la città per recarsi in California con un 19enne. Il nome del ragazzo è Aaron Larkin, ma non è ancora chiara quale fosse la sua relazione con le due giovani.

Ragazzina trovata morta: si cerca di fare luce sulla vicenda

Per il momento Larkin è tenuto in custodia dalla polizia, ma non è ancora sotto accusa. Durante le ricerche, la madre di Kathryn l’aveva implorata di tornare a casa a causa delle sue condizioni di salute. A quanto pare, la giovane soffriva di problemi cardiaci che dovevano essere monitorati e rendevano ancora più pericolosa la sua assenza da casa. “Torna a casa, piccola. Mi manchi molto“, aveva scritto la madre.

La mobilitazione è stata davvero ingente e in tutti gli Stati Uniti si cercavano le due 15enni. In base alle ricostruzioni della polizia, le due sarebbero partite con Larkin il Giorno del Ringraziamento alle 7:30 del mattino.

Nella vicenda ci sono ancora molti buchi che devono essere colmati. In particolare, non si capisce perché le due ragazze si siano separate dopo aver passato ben sei giorni insieme in California. Haylie è stata ritrovata a Long Beach il 4 dicembre, mentre Kathryn è stata trovata in Nevada e trasportata d’urgenza al pronto soccorso. Sfortunatamente, le sue condizioni erano troppo gravi ed è stata dichiarata deceduta.

In questo momento tutti si stanno stringendo attorno a queste famiglie e si cerca di fare chiarezza su ciò che è accaduto.