Paolo Brosio, la storia con Maria Laura De Vitis è vera? Tutta la verità. La coppia continua a far parlare di sé. Un misterioso audio avrebbe rivelato delle informazioni compromettenti riguardo alla giovane.





Qualche settimana fa, nel salotto televisivo di Live, Non è la D’Urso, la coppia si è difesa dalle accuse di chi sostiene che i due non stanno realmente insieme. Ma un audio confermerebbe quanto affermato da diverse voci circa la falsità del loro rapporto.

Paolo Brosio, la storia con Maria Laura De Vitis è vera? Ancora tantissimi sono i dubbi sulla relazione tra i due

Da quando è uscito dalla casa più spiata della televisione, ovvero da quella del Grande Fratello Vip, Paolo Brosio è al centro delle pagine di gossip per la sua discussa storia con la bellissima e giovanissima Maria Laura De Vitis. In molti infatti sono coloro che stanno mettendo in discussione la verità del loro rapporto.

Nelle scorse puntate di Live, Non è la D’Urso, è emerso un audio nel quale la De Vitis avrebbe ammesso di stare fingendo la sua relazione con Brosio per avere un periodo di visibilità. Ma i due continuano a difendere la verità della loro relazione e lo hanno fatto anche di fronte a Diego Granese, un giovane imprenditore che ha sostenuto di aver avuto una relazione con la modella.

La De Vitis si è inoltre recentemente sottoposta alla macchina della verità, proprio durante un’intervista con Barbara D’Urso. Alla domanda “Hai mai baciato Granese?”, la ragazza ha risposto di no, e la macchina ha dato conferma. Al contrario invece, alla domanda: “Stai con Paolo per avere visibilità e diventare famosa?”, la De Vitis ha risposto ugualmente di no, ma la macchina ha considerato la risposta falsa.

Insomma, i dubbi su questa relazione restano molti, e gli appassionati di gossip si aspettano di conoscere tutta la verità sul rapporto che li lega. Vedremo se ne prossimi giorni verranno a galla altri pezzi di questo complesso puzzle.