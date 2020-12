Padova, uccide i figli di 15 e 13 anni a coltellate e poi si suicida

Il fatto è avvenuto oggi pomeriggio a Trebaseleghe, in provincia di Padova. Ignoto per ora il movente dell’atroce gesto.

Ha ucciso a coltellate i suoi due figli, una ragazza di 15 anni e un ragazzo di 13, poi si è tolto la vita con la stessa arma. Il fatto è avvenuto a Sant’Ambrogio di Trebaseleghe, in provincia di Padova, forse nella notte tra il 19 e il 20 dicembre. Autore dell’atroce gesto un uomo di 49 anni.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

L’ennesima tragedia familiare scuote la provincia di Padova

A trovare i tre corpi, poco dopo pranzo, è stato il fratello dell’omicida, che superato lo choc della tragica scoperta ha immediatamente lanciato l’allarme avvisando le forze dell’ordine. Sul posto sono quindi intervenuti i Carabinieri per tutti i rilievi del caso e una prima ricostruzione dell’accaduto.

Leggi anche –> Uomo uccide moglie e figlia 18enne: “Avevo perso il contollo su di loro”

Leggi anche –> Bambino ucciso dai nonni, corpo gettato nella neve: “Piangeva troppo”

Leggi anche –> Uccide la moglie, una cognata e ferisce altre donne: “Le ho salvate dal Covid”

Per il momento resta ignoto il movente e non vi sono ancora ipotesi sull’origine della tragedia che ha sconvolto l’intera cittadina di Trebaseleghe. I due adolescenti sarebbero stati accoltellati nel sonno. Stavano trascorrendo il fine settimana a casa del papà, separato dalla madre da alcuni anni: una villetta di due piani nella tranquilla provincia veneta dalla quale, purtroppo, non sono usciti vivi.

La Procura ha subito aperto un’indagine e già nelle prossime ore saranno ascoltati i parenti e gli amici delle vittime e del loro carnefice, per provare a ricostruire con più precisione il movente di questa ennesima tragedia familiare, e in particolare per verificare se in passato l’uomo avesse tentato gesti simili o in qualche modo anticipato le sue folli intenzioni.