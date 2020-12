Il giorno di Natale è oramai ad un passo da noi. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di lunedì 21 Dicembre 2020.

Una nuova settimana, quella del giorno di Natale, è finalmente alle porte. Che cosa ci riserveranno oggi il cielo e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e fortuiti incontri sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di lunedì 21 Dicembre 2020.

Lunedì 21 Dicembre 2020: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Durante la giornata di oggi sarete più forti e carichi che mai. È arrivato il momento di dimostrare a tutti di che pasta siete fatti. Cercate però di non strafare, o vi ritroverete esausti entro la fine della settimana. Procedete con calma.

Toro. Qualche questione oggi potrebbe insospettirvi più del dovuto. Il consiglio migliore è quello di riporre un po’ di fiducia anche negli altri, e di lasciare andare ciò che non potete controllare. Le cose si sistemeranno a breve, non temete.

Gemelli. Durante la giornata di oggi l’impazienza e la curiosità la faranno da padroni, influenzando al massimo le vostre azioni. Cercate però di puntare i piedi e di rimanere calmi: potreste pentirvi di qualche azione impulsiva.

Cancro. Durante la giornata di oggi sarete decisamente malinconici e suscettibili. La stanchezza si sta facendo sentire ed è normale avvertire un po’ d’ansia. Cercate di non perdere la pazienza e di allontanare il più possibile i pensieri negativi.

Leone. Durante la giornata di oggi potreste essere infastiditi dalla presenza di qualcuno. Ricordate che la competitività è utile soltanto se costruttiva, non se distruttiva. Cercate dunque di non esagerare e di contare fino a 10 prima di agire.

Vergine. Durante la giornata di oggi fareste meglio a dedicare la metà del vostro tempo a voi stessi ed alle vostre necessità. È necessario che rendiate chiari i vostri bisogni anche al partner. Non abbiate paura di discutere, spesso è necessario per giungere a una soluzione.

Bilancia. Durante la giornata di oggi sarete più carichi che mai. I tempi sono maturi per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, dunque non abbiate alcun timore. Lavorativamente parlando farete scintille ed arriverete a questa sera più soddisfatti che mai.

Scorpione. Le energie, nonostante i numerosi impegni, oggi non vi mancheranno. Sfruttate al massimo la carica per risolvere tutte le questioni spinose, e non lasciate niente in sospeso. Fidatevi un po’ più di voi stessi e del vostro istinto, non ve ne pentirete.

Sagittario. Durante la giornata di oggi potreste accusare il colpo della stanchezza. Nonostante tutto sarete però di buon umore. Cercate di condividere la vostra allegria con le persone più care, non ve ne pentirete.

Capricorno. Durane le prossime ore sarete senza alcun dubbio i protagonisti assoluti della giornata. Non abbiate timore di splendere e cercate di riporre in voi stessi e nel vostro intuito la fiducia che meritate, vi farà bene.

Aquario. Durante la giornata di oggi potreste sentirvi un po’ messi in gabbia, ma non temete, troverete il modo giusto di evadere in poche ore. Non lasciatevi prendere dalla nostalgia ia e puntate i piedi di fronte alle situazioni scomode. Forza e coraggio!

Pesci. Oggi gli astri e le stelle saranno in vostro favore e vi daranno la spinta giusta per far fronte alle situazioni lasciate in sospeso durante la settimana scorsa. Cercate di prendere i problemi con più leggerezza, vi aiuterà a non perdere il buonumore.

