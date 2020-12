Natale in casa Cupiello, trama e attori del film in onda su Rai 1 il prossimo martedì 22 dicembre. Protagonista Sergio Castellitto.

Il prossimo martedì, 22 dicembre, andrà in onda in prima serata su Rai 1 “Natale in casa Cupiello”, trasposizione cinematografica dell’opera teatrale di Eduardo De Filippo. Regia di Edoardo De Angelis e produzione Picomedia in collaborazione con Rai Fiction, il ruolo del protagonista Luca Cupiello sarà interpretato da Sergio Castellitto. Dopo 120 anni dalla nascita del celebre drammaturgo e poeta, l’adattamento cinematografico della sua opera porterà tanto divertimento nelle case dei telespettatori italiani, offrendo anche importante spunto di riflessione.

Natale in casa Cupiello, trama e attori

La trama del film narra le vicende familiari di una famiglia degli anni ’50 che, oltre ai soliti preparativi per la notte di Natale, si trova a dover affrontare anche una forte e ingombrante incapacità di comunicazione.

Durante un’intervista rilasciata ai giornalisti di DiPiù Sergio Castellitto ha parlato a lungo del film, e in particolare del suo personaggio. L’attore ha svelato alcune curiosità sulla nuova versione, diversa dal testo originale dell’opera. De Angelis, infatti, ha voluto ambientarla negli anni ’50 per fare un parallelismo tra passato e presente: mentre in quel periodo la gente cercava la rinascita dopo la distruzione della Seconda Guerra Mondiale, oggi le persone desiderano la stessa rinascita dopo il difficile periodo di pandemia.

