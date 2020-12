Moira Orfei, chi era il marito Walter Nones: stroncato da una lunga malattia

Conosciamo meglio la storia di Walter Nones, marito di Moira Orfei per più di 50 anni: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata

Walter Nones è stato per più di cinquant’anni il marito di Moira Orfei. Nato a Belluno da Giuseppe Nones, sportivo praticante che erano originario dalla famiglia gloriosa per gli sport invernali e da Adele Medini che apparteneva alle famiglie più gloriose della dinastia del circo italiano. Fin da subito Walter è stato per anni un domatore di leoni diventando successivamente impresario del circo. Ha conosciuto Moira Orfei in Kuwait nel 1959 e soltanto due anni dopo si sono sposati con un matrimonio durato più di 50 anni. Dalla loro relazione sono nati i figli, Lara Nones Orfei e Stefano Nones Orfei, che stanno continuando la dinastia della famiglia nel mondo circense. Inoltre, Walter è stato celebre inizialmente anche uno spettacolare acrobata anche in tv con il trio Nonis.

Moira Orfei, chi era il marito Walter Nones

Nel 2016 all’età di 82 anni Walter è venuto a mancare a San Donà dopo una lunga malattia: il gentiluomo degli spettacoli italiani era stato trovato senza vita nella casa dal nipote. All’epoca lo stesso sindaco Andrea Cereser aveva dato il triste annuncio elogiando la forza di quegli anni gloriosi: “Ci ha lasciati Walter Nones, compagno nella vita e nell’arte di Moira Orfei. Avevano scelto come centro della vita girovaga tipica del circo, proprio San Donà. Moira era l’immagine, vera e propria icona italiana, Walter la mente visionaria, che ha saputo portarlo a essere il primo circo italiano a trionfare a Montecarlo. Dopo oltre 50 anni di matrimonio, Walter Nones aveva dovuto soffrire la scomparsa della sua Moira”.