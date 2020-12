Moira Orfei, chi sono i figli Stefano e Lara: cosa fanno oggi

Conosciamo meglio la storia di Stefano e Lara, figli di Moira Orfei e Walter Nones: ecco tutte le curiosità sulla loro vita privata

Stefano e Lara Orfei Nones sono i due figli di Moira Orfei e Walter Nones. Stefano è il primogenito, nato a Genova nel 1966. Ha imparato tutti i trucchi del mestieri da mamma e papà diventando così un domatore di fama internazionale. Nel 2006 si è legato sentimentalmente all’attrice e showgirl Brigitta Boccoli con i due che si sono conosciuti al Reality Circus. Il loro matrimonio è avvenuto nel 2008: nello stesso anno è nato così il loro figlio, Manfredi Orfei. Successivamente hanno annunciato a Domenica Live la nascita del secondogenito: in passato la coppia ha perso anche un bimbo con aborto spontaneo. Nel 2016 Stefano ha partecipato, inoltre, all’edizione dell’Isola dei Famosi come naufrago. In aggiunta, ha vinto tanti premi con il maggior numero di animali ammaestrati al celebre Festival del Circo di Monte Carlo. Infine, è stato nominato direttore della Scuola di Circo per vip Reality Circus.

Leggi anche —> Moira Orfei, chi era l’artista circense più amata di tutti i tempi

Leggi anche —> Chi è Stefano Orfei Nones: età e vita privata del marito di Brigitta Boccoli

Moira Orfei, le curiosità su Lara

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Lara Orfei è nata, invece, nel 1970. Fin da piccola ha iniziato la sua carriera come equilibrista diventando anche trapezista, giocoliera, acrobata. Infine, si è affermata come cavallerizza e così all’età di 21 anni, grazie a un numero di alta scuola di equitazione presentato con il fratello Stefano, ha conquistato un Clown d’Argento al quattordicesimo Festival internazionale del circo di Monte Carlo. Successivamente ha fatto parte anche del cast in tv di Al Paradise su Raiuno nel 1983. Poi è stata protagonista su Canale5 con Sabato al circo dal 1989 al 1991. Inoltre, è stata presente alle trasmissioni di Circo Massimo su Raitre e Reality Circus su Canale 5. Per quanto riguarda la sua vita privata è legata al circense Micha Malachikine: dalla loro relazioni sono nati tre figli Moira Junior, Walter Junior e Alexander.