Luca Alghisi, chi è: il rapporto con Moira Orfei, per lei era come un figlio

Conosciamo nel dettaglio la storia incredibile di Luca Alghisi, considerato un vero e proprio figlio da Moira Orfei

Una storia davvero emozionante quella di Luca Alghisi. Da piccolo è sempre stato affascinato dal circo e dall’ambiente che lo circonda. E così restava per ore incollato a godersi lo spettacolo di circensi e giostrai. Poi un giorno, col passare degli anni e con la sua situazione familiare non troppo esaltante, Luca ha così l’idea di scrivere una lettera a Moira Orfei, svelando la sua volontà di andare via da casa per poter raggiungere il circo. E così arriva il sì a sorpresa della stessa regina circense: la raggiunge così immediatamente accogliendolo come se fosse un nuovo figlio. Entra a far parte della sua nuova famiglia particolare, ma davvero genuina con tanti nuovi cambiamenti nella sua vita.

Luca Alghisi, chi è: la nuova vita

Si dedica tutti i giorni a questo mondo dando vita a momenti di condivisione massima con i numerosi spettacoli in Italia. Il circo, per lui, diventa qualcosa di più e così la sua esperienza è diventata anche un libro in cui racconta storie e curiosità di quei giorni. Ora vive a Milano e si occupa di spettacolo come si può notare dal suo profilo Instagram davvero molto seguire e con numerosi foto con artisti di vario genere. Il suo nuovo libro si chiama “Come gli equilibristi”, in cui parla del suo rapporto con Moira Orfei che è venuta a mancare nel 2015.