Londra, nuova variante di Coronavirus: allarme in tutta Europa

Ancora nuove misure restrittive annunciate: Londra torna in lockdown dopo la scoperta di una nuova variante di coronavirus

Ancora un nuovo allarme proveniente dalla Gran Bretagna. Le autorità competenti si sono subito messe in contatto con l’Oms (Organizzazione mondiale della Sanità) per provare a rintracciare la nuova possibile variante del coronavirus apparsa nel sud-est del Paese. Così Londra e le zone del Sud-est dell’Inghilterra sono tornate in lockdown: i Paesi Bassi hanno subito sospeso tutti i voli passeggeri dal Regno Unito fino al primo gennaio dopo la scoperta del primo caso olandese. Il premier Boris Johnson ha annunciato le nuove misure in conferenza stampa: “Non ci sono indicazioni che sia più mortale o che provochi una forma più grave della malattia”.

Londra, l’Oms subito in contatto con il Regno Unito

Le persone non potranno uscire di casa con le nuove restrizioni di livello 4 con le dovute eccezioni: saranno così chiuse le attività commerciali non essenziali, le palestre indoor, le strutture ricreative e i servizi di cura personale dovranno chiudere. Si tornerà a lavorare a modalità a distanza e non si potranno lasciare le proprie abitazioni per la notte. Inoltre, l’Oms ha fatto stare di essere già in contatto con il Regno Unito per capire le caratteristiche della nuova variante mutata del virus del Covid che potrebbe avere anche, secondo i primi dati, una trasmissibilità maggiore, quantificata al 70% in più come svelato dal premier britannico.