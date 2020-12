Federica Cappelletti, come ha conosciuto Paolo Rossi: la loro storia. Quali furono le origini del rapporto d’amore che legò l’ex calciatore con sua moglie? A raccontarlo è stata la stessa Federica, nel corso di una intervista.





Il dolore ha invaso i cuori di tutti coloro che lo stimavano come professionista e come uomo. La morte di Paolo Rossi, avvenuto lo scorso 9 di dicembre, ha portato un enorme lutto nel mondo del calcio e non solo. La moglie di Paolo, Federica, ha voluto ricordare suo marito e l’amore che li ha tenuti uniti fino a questo momento.

Federica Cappelletti, come ha conosciuto il marito Paolo Rossi: il racconto dell’origine della loro storia d’amore

E’ stato un tumore ai polmoni a condurre alla morte Paolo Rossi, all’età di 64 anni. E da quello scorso 9 di dicembre, è lutto nel mondo del calcio e non solo. Paolo ha infatti lasciato una moglie e tre figli. E proprio la sua consorte, in una intervista al Corriere della Sera, ha voluto ricordare suo marito e la loro bellissima storia d’amore.

Dopo il primo matrimonio con Simonetta Rizzato, dalla quale ebbe, nel 1982, il figlio Alessandro, Paolo Rossi sposò Federica nel 2010, a Roma. I due rinnovarono inoltre le loro promesse con una cerimonia meravigliosa celebrata alle Maldive lo scorso febbraio.

Federica, giornalista e scrittrice, nell’intervista al Corriere ha inoltre ricordato come ha conosciuto suo marito.

I due si conobbero per la prima volta nel 2003, a Perugia, in occasione della presentazione del libro “Razza Juve”, che la giornalista aveva scritto assieme ad altri colleghi. Era stata proprio Federica ad invitare l’ex calciatore alla presentazione. “Mi aveva chiuso il telefono in faccia”, ha raccontato la Cappelletti, ma poi Rossi aveva partecipato all’evento e aveva conosciuto la donna che non avrebbe mai più lasciato.

Dalla loro splendida relazione, sono nate le due figlie, Maria Vittoria e Sofia Elena.