Emma Marrone, pantera seduttrice senza veli: che schianto – FOTO

È assolutamente magnifica Emma Marrone. Sul suo profilo personale Instagram la cantante fa battere i cuori di migliaia di ammiratori.

I fans sono in visibilio per Emma Marrone. La cantante mostra una serie di scatti realizzati in ambito domestico. Nel farlo, la 36enne autrice di tanti brani molto amati da anni fa anche una citazione ‘natalizia’ e cinematografica che non sarà sfuggita ai più attenti.

Leggi anche –> Emma e Stefano De Martino di nuovo insieme? Tutta la verità

Infatti lei scrive “Home Alone”, che altri non è se non il nome originale in lingua inglese del celebre film ‘Mamma ho perso l’aereo’. Un must della stagione natalizia in tv assieme all’altrettanto film cult ‘Una poltrona per due’. Ed Emma si fa vedere quasi in desabbillè, con indosso solo quello che sembra essere un reggiseno.

Leggi anche–> Emma, il messaggio di addio: “Le cose belle finiscono” – FOTO

Emma Marrone, un vero sogno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Per il resto, la scena è occupata dal suo sguardo e dai suoi primi piani. Lei appare davvero molto conturbante ed affascinante, con i capelli perfettamente ‘non curati’. Ed anche così lei è bellissima.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche–> Emma, scatto speciale su Instagram: “Foto ricordo”

I suoi followers, che su Instagram sono sempre pronti a ricoprirla di affetto, non mancano di farglielo notare. Qualsiasi cosa dica o faccia, la Marrone ha sempre dalla sua parte una folta schiera di ammiratori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Di recente Emma ha portato felicemente a conclusione l’ennesima avventura della carriera. Lei ha ricoperto infatti il ruolo di giudice a ‘X-Factor’. E tutto è finito con grande allegria ed entusiasmo. Chissà che non ricapiti ancora di dovere giudicare gli altri aspiranti cantanti e le cosiddette nuove leve, contribuendo magari a far diventare realtà il sogno che lei stessa ha vissuto ai tempi di ‘Amici’.