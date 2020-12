Era il 4 agosto del 1973 quando Claudio Baglioni e Paola Massari si sposarono in gran segreto. Una storia d’amore fondamentale il cantante non solo come uomo, ma anche come artista.

Claudio Baglioni e Paola Massari si conobbero nell’aprile del 1971, durante una visita alla mostra dell’Elettronica al Palazzo dei Congressi all’Eur, dove il cantautore – allora in folgorante ascesa – si era recato per scoprire la nuova tecnologia degli impianti di riproduzione del suono e delle luci, mentre Paola era una studentessa dell’Istituto Superiore di Cinematografia e Televisione in visita all’evento. Fu quello l’inizio di una storia d’amore travolgente e fondamentale per il cantante, non solo come uomo ma anche come artista. Baglioni eseguirà per lei, e per la prima volta, “Questo piccolo grande amore” nel 1972.

Il piccolo grande amore di Claudio Baglioni e Paola Massari

Claudio Baglioni cominciò subito a frequentare casa Massari, dove conobbe anche le due sorelle di Paola. La sorella maggiore, Emma, poi diventata un’allevatrice di cavalli e che il cantautore cita nella canzone “Ad Agordo è così”, e la sorella minore Serena, che invece compare nell’unico disco di Paola Massari del 1993, nelle canzoni “Serena è mia” e “Stella anche tu”.

L’anno dopo Claudio e Paola, che non era ancora maggiorenne secondo la legge di allora, si sposarono trasferendosi definitivamente da Monteverde nel quartiere del Nuovo Salario. Il matrimonio fu celebrato sabato 4 agosto 1973 in una cappella privata di una villa della capitale, in gran segreto: la RCA volle inserire questa clausola nel contratto del cantante.

Claudio aveva già tante giovani fans e volevano che sembrasse il fidanzato ideale. Così la cerimonia, celebrata da un amico sacerdote, avvenne alla sola presenza dei parenti stretti.

E dopo le nozze i festeggiamenti proseguirono in una semplice pizzeria.

I due resero pubblico il loro matrimonio solo cinque anni dopo, quando ormai lui era era entrato stabilmente nel successo e diventato l’idolo delle ragazzine di tutta Italia. E questo anche grazie a Paola, che stette “al gioco” e che ha sempre sostenuto il talento del marito, aiutandolo e collaborando con lui, dalla sala di registrazione fino ai concerti. Claudio Baglioni e Paola Massari, che è anche madre del suo unico figlio Giovanni, si sono separati dopo quattordici anni di intensa vita insieme.