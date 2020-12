Claudio Baglioni, chi è il figlio Giovanni: età, lavoro, foto, vita privata

Chi è Giovanni Baglioni, l’unico figlio del grande cantautore Claudio: tutto quello che sappiamo su di lui dalla carriera alla vita privata.

Ha preso dal papà Giovanni, unico figlio di Claudio Baglioni, uno tra i più importanti esponenti della canzone italiana. Una passione per la musica e per la chitarra, trasmessa dal padre, una hit dedicata alla sua nascita, ecco tutto quello che sappiamo su Giovanni Baglioni.

Chi è il figlio di Claudio Baglioni e cosa fa nella vita

Giovanni Baglioni è nato il 19 maggion 1982 e alla sua nascita il padre gli ha dedicato quello che sarebbe stato uno dei suoi più grandi successi: “Avrai“. Il piccolo Giovanni vive nella musica e la passione per la chitarra lo accompagna fin dalla tenera età. Il cognome pesante che deve portare, nonostante a volte abbia costituito una difficoltà per Giovanni, come raccontato da lui stesso più volte, non gli ha impedito di portare avanti la sua carriera.

Giovanni, infatti, che il padre Claudio ha avuto dal matrimonio con Paola Massari, ha alle spalle una brillante carriera da musicista. Collaborazioni con artisti italiani e internazionali, corsi all’estero e un album in studio, pubblicato nel 2009: “Anima meccanica“, a cui è seguito un tour nelle principali città europee.

Claudio non ha mai nascosto il grande amore per suo figlio, tanto che poco prima della nascita aveva dichiarato: “Diventare padre mi ha fatto riscoprire le cose belle della vita e il fatto che dopo tanti anni sia ritornato ad esibirmi su un palcoscenico è dipeso in gran parte da questo. Ho sentito l’esigenza di rituffarmi in mezzo al mio pubblico per regalargli la mia musica, la mia felicità, il mio modo di essere musicista”. Il rapporto tra i due è tuttoggi solido.