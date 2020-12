Bruno Vespa, chi è la moglie Augusta Iannini: età, foto, lavoro

Bruno Vespa è molto conosciuto per essere uno dei giornalisti italiani più affermati. Scopriamo chi è la donna che lo ama da dieci anni.

Vespa si è senza dubbio sposato con una donna estremamente elegante e raffinata. I due hanno messo su famiglia e non si sono più lasciati.

Del giornalista e presentatore si hanno molte informazioni, ma scopriamo qualcosa di più su sua moglie Augusta Iannini.

Bruno Vespa: chi è la moglie dalla brillante carriera

Classe 1950, la Iannini nasce a L’Aquila il 20 gennaio. Frequenta il Liceo Classico e proseguirà gli studi laureandosi in Giurisprudenza presso La Sapienza di Roma. Dopo il suo notevole percorso universitario, la donna inizia anche una brillante carriera da magistrato.

Quest’ultima inizia nel 1977 dopo aver superato l’abilitazione alla professione forense. Negli anni ricopre diversi incarichi, tra il 1980 e il 1983 è nominata magistrato di sorveglianza sulle carceri e poi giudice istruttore del Tribunale di Roma. Il suo impegno nella professione è continuato brillantemente dato che è stata giudice per le indagini preliminari. In questo ambito si occuperà di processi per frodi bancarie, reati contro la pubblica amministrazione per poi iniziare a lavorare per il Ministero della Giustizia.

La donna è diventata nota al pubblico soprattutto per il suo matrimonio con Bruno Vespa. Dalla loro unione sono anche nati due figli: Federico e Alessandro. Il primo lavora nel mondo del giornalismo in radio, mentre il secondo è diventato un’avvocato.

Il loro matrimonio dura da molto tempo e il loro amore sembra proprio non finire mai. Negli anni, hanno sempre evitato il più possibile le luci della ribalta, preferendo vivere la loro storia in totale intimità. A causa del lavoro della donna, tutti i suoi social sono blindatissimi, ma da qualche intervista sappiamo che ama il cinema e soprattutto la montagna dato che le piace fare lunghe camminate.