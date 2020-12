Arisa fa scandalo, la frase gela Amadeus: “Devo chiedere a tua moglie”

Sanremo 2021 sarà il Festival della rinascita e forse anche quello dello scandalo. Dopo il caso Morgan, ci pensa Arisa a dare grattacapi ad Amadeus.

Ci aveva già pensato Morgan a rendere la vita difficile ad Amadeus, ma gli scandali per il conduttore non sembrano lontanamente finiti e Sanremo è ancora molto lontano! La finale di Sanremo Giovani ha già visto il patatrac: Amadeus è stato costretto a cacciare Morgan dalla giuria e ad escluderlo dai 26 Big in gara tenendosi stretto Bugo per insulti e ingiurie di ogni tipo scagliate dal ciuffo argentato al conduttore. Ma i problemi non sono finiti e ci ha pensato Arisa a scaldare gli animi con un battuta di troppo.

La battuta shock di Arisa a Sanremo giovani

Arisa è pronta a tornare in gara al Festival di Sanremo con tutto il talento e l’irriverenza che la contraddistingue. Ma forse questa volta ha esagerato, mettendo in serio imbarazzo Amadeus durante la serata finale di Sanremo Giovani, in cui sono stati annunciati i nomi dei 26 Big in gara.

Tra un’esibizione e l’altra dei talenti di Sanremo Giovani, che si sono sfidati per stabilire chi tra di loro avrebbe avuto accesso alla finale durante il Festival di Sanremo, che quest’anno si terrà eccezionalmente a marzo, Amadeus ha anche invitato sul palco i 26 Big. A turno, ciascuno di loro ha presentato il titolo del brano che porteranno sul palco dell’Ariston.

E’ arrivato il turno di Arisa che ha fatto il suo ingresso sfoggiando il suo nuovo taglio di capelli con frangetta. La cantante ha poi annunciato il titolo del brano, esortata da Amadeus: “Potevi fare di più“. Al titolo è seguito un siparietto che ha generato fortissimo imbarazzo, soprattutto nel conduttore. Amadeus, infatti, ha replicato al titolo con la battuta “ma è rivolto a me?“, alla quale Arisa ha incalzato con “devo chiedere a tua moglie!”. Il doppio senso nelle parole della cantante non è di certo passato inosservato e l’imbarazzo è risultato palese.

Una cosa è certa: il Festival 2021 promette bene.