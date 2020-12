Andrea Sannino, chi è la moglie Marinella Marigliano: età, foto, lavoro

By

Il cantante Andrea Sannino è sposato con Marinella Marigliano. Scopriamo chi è, che lavoro fa e molte altre news.

Sannino ha alle spalle un’importante carriera da musicista, ma è entrato nei cuori degli italiani per il suo brano “Abbracciame”. Nel 2006 lo avevamo anche visto duettare con Lucio Dalla, durante Il treno dei desideri su Rai 1.

Il cantante è sposato con Marinella Marigliano e dal loro grande amore è nata anche una bambina di nome Gioia. La piccola non sarà sola per tanto tempo dato che sarà presto in buona compagnia.

Il grande amore di Andrea Sonnino e Marinella Marigliano

La coppia è convolata a nozze dopo ben dodici anni di fidanzamento. Il “sì” arriva nel 2018 e dopo un anno sono stati felicissimi di dare il benvenuto alla piccola Gioia. I due sono felicissimi della loro famiglia e non perdono occasione di parlarne sui social e nelle ospitate televisive.

Marinella è molto attiva sui social e le piace molto documentare le sue giornate che procedono tra faccende di casa e momenti di tenerezza con Gioia. L’account della donna è decisamente molto seguito e conta tantissimi followers.

Da quando è nata la bambina, il loro legame è diventato indissolubile e questo lo possiamo vedere nel post che le ha dedicato per il suo primo compleanno: “Un anno. Trecentosessantacinque giorni. Ore infinite passate a cullarti, osservarti, impararti e amarti. Non scorderò mai quell’attimo magico di un anno fa, in cui tu hai visto la luce, e io ho visto te.”

E’ sempre via social che la coppia ha annunciato di aspettare un fratellino. La piccola Gioia avrà presto un compagno di giochi e di avventure. “Sarai il nostro principe” hanno annunciato pieni di felicità. I messaggi di congratulazioni dei fan sono stati numerosissimi e ora tutti aspettano con trepidazione l’arrivo del nuovo piccolino di casa.