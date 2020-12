Amici, gelo in studio, Arisa: “Mi chiamo Pippa e quello so fare”. Durante la messa in onda del programma di Canale 5, la cantante è intervenuta a difesa di uno dei suoi allievi. Un momento di imbarazzo ha coinvolto ben presto tutti gli spettatori e lo studio televisivo.





Le tensioni continuano all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi. Questa volta si sono resi protagonisti di un battibecco, sull’esibizione di un allievo, Rudy Zerbi e Arisa. La cantante, per controbattere a Zerbi, ha affermato qualcosa che ha gelato lo studio e il pubblico televisivo.

Amici, gelo in studio, tensione con Rudy Zerbi sull’esibizione di un allievo, Arisa afferma: “Mi chiamo Pippa e quello so fare”

Un momento di imbarazzo ha attraversato probabilmente tutto lo studio televisivo di Canale 5 e il pubblico a casa, durante la messa in onda del programma ieri pomeriggio. Arisa infatti ha pronunciato una frase, in risposta ai commenti di Rudy Zerbi su un suo allievo, alquanto ambigua.

Tra Rudy Zerbi ed Arisa continua a serpeggiare una certa tensione. Soprattutto rispetto a pareri del tutto diversi che i due sembrano avere nei confronti di alcuni allievi della scuola. A dividerli completamente è stata, nell’ultima puntata del talent show, l’esibizione di Raffaele, allievo di Arisa. Zerbi ha infatti accusato il ragazzo di non essere originale e di mancare soprattutto di personalità, risultando spesso molto simile, nel suo modo di cantare, a tanti altri cantanti ben più noti ed affermati.

E’ stato a quel punto che Arisa ha intrapreso un lungo discorso in difesa del proprio allievo, mettendo in rilievo le sue grandi doti canore e le potenzialità comunicative del ragazzo. Zerbi allora ha subito incalzato la collega affermando: “Ora fai il solito pippone!”. Ed è stato esattamente in quel momento che la cantante, per controbattere, ha dichiarato: “Mi chiamo Pippa, quello so fare!”. Arisa ha voluto così ironicamente riferirsi al proprio nome all’anagrafe, ovvero Rosalba Pippa.