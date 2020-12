Alberto Matano rompe l'”astinenza”: “Dopo tre mesi…”

Alberto Matano scappa dalla città: ecco le foto che ha voluto regalare ai suoi followers da una strada in aperta campagna.

“Fuggire e tornare dopo tre mesi e in tre scatti”: così scrive Alberto Matano su Instagram. Il conduttore de La vita in diretta regala ai suoi followers tre scatti che lo immortalano in una strada di aperta campagna, in perfetto stile casual-bucolico.

Dove si trova l’ex mezzobusto del Tg1? Molto probabilmente nella sua amata Calabria per un weekend di relax pre-natalizio, prima dell’entrata in vigore delle misure imposte dall’ultimo Dpcm. Ma i telespettatori aficionados del suo programma pomeridiano di Rai 1 possono stare tranquilli: da domani si torna al lavoro…

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Lo sfogo pre-natalizio di Alberto Matano

Alberto Matano ha approfittato di questo week-end per staccare la spina dai ritmi convulsi della città e dei suoi impegni professionali. Che però, come detto, riprendono domani pomeriggio: La vita in diretta tornerà a far compagnia al pubblico di Rai1 dalle 17:05 alle 18:40 per poi passare il timone a L’Eredità di Flavio Insinna.

Leggi anche –> Alberto Matano, il conduttore festeggia l’incredibile record

Leggi anche –> Alberto Matano stupisce ancora: in versione “Papaboy” su Instagram

Leggi anche –> Lorella Cuccarini, confessione sulla lite con Matano: “Ringrazio il cielo”

Per quanto faticoso e stressante, Alberto Matano può essere ben contento del suo lavoro. Non a caso ieri, dopo il successo di ascolti della puntata di venerdì, ha voluto ringraziare il pubblico mostrandosi sulla cyclette e scrivendo sempre su Instagram: “Pedalando, pedalando. Grazie a tutti per questo incredibile percorso insieme!”. Il conduttore di Catanzaro sarà al timone de La vita in diretta fino a mercoledì 23 dicembre, mentre non andrà in onda il giorno della vigilia e di Natale.