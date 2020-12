Si è spenta improvvisamente ad appena 38 anni, una donna incinta al nono mese. La donna aveva avuto un malore durante un corso preparto.

La gravidanza dovrebbe essere un momento di attesa e gioia per i genitori del nuovo nato, un periodo ricco di ansia ed aspettative ma anche di eccitazione e adrenalina per l’inizio di un nuovo importante capitolo della vita. Non è stato così per la povera Marina, 38enne di San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso, che è morta improvvisamente al nono mese di gravidanza, dopo aver avuto un malore durante il corso preparto. La donna non aveva nessuna patologia pregressa.

Incinta al nono mese, muore a soli 38 anni

Marina era una dottoressa in scienze zootecniche e lavorava e viveva a Londra, con il suo compagno Gerardo con cui aveva deciso di avere un bambino. La 38enne, arrivata al nono mese di gravidanza senza intoppi, aveva deciso di rientrare in italia, nel suo paese in provincia di Treviso, per avere i genitori vicini durante il parto imminente e le prime settimane successive.

Ma una tragedia ha spezzato due vite: quella di Marina che è morta dieci giorni dopo aver accusato un malore al corso preparto che frequentava per prepararsi al lieto evento e quella del bambino che portava in grembo, che non ce l’ha fatta. Dopo il malore, Marina è stata portata in ospedale e le è stato praticato un cesareo d’urgenza nella speranza di salvare il piccolo. Ma non c’è stato più niente da fare e Marina è morta dieci giorni dopo a soli 38 anni.

La causa della morte è stata probabilmente la rottura di di un aneurisma addominale ma dato che Marina non aveva patologie pregresse e la sua gravidanza è stata senza nessun intoppo, l’autopsia dovrà chiarire ulteriormente il motivo di una morte così improvvisa.