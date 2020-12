Tommaso Zorzi, crisi nella notte: “Voglio lasciare il GF Vip” – VIDEO

Accusa il colpo, Tommaso Zorzi. Dopo tre mesi di permanenza nella casa del Grande Fratello, l’influencer ha un grosso crollo nervoso.

Cede ad una crisi di nervi Tommaso Zorzi. Nel corso della notte che ha portato a sabato 19 dicembre 2020, l’influencer si è reso protagonista di alcuni momenti di agitazione. ‘Recluso’ sin da metà settembre nella casa del ‘Grande Fratello Vip 2020‘, il ragazzo milanese ha ceduto al pianto e ad una irrefrenabile voglia di volere lasciare il reality show.

Leggi anche –> Cristiano Malgioglio abbandona il GfVip: il motivo dell’addio

A contribuire a questo suo stato d’animo sono stati anche i messaggi social rilasciati da Gaia, sorella proprio di Tommaso Zorzi. Quest’ultima ha mostrato diverse parole ed attestati di incitamento e di sostegno, con anche delle immagini di Stefania Orlando. Pochi giorni fa Tommaso aveva nominato l’ex moglie di Andrea Roncato, nonostante tra i due ci fosse un feeling molto bello. “Ti sentivo distante”, si era giustificato lui durante un chiarimento con una comprensiva ed affettuosa Stefania. Ma questa sua scelta di nominare la romana lo aveva fatto stare male. Ed ora ecco che per lui il vaso è colmo. Lui si è detto “psicologicamente pieno”, facendo riferimento proprio ai tweet sia di sua sorella che del suo manager.

Leggi anche –> GF Vip, i fans avvertono Pierpaolo Pretelli: “Elisabetta ti vuole”

Tommaso Zorzi, crisi e propositi di ritiro dal GF Vip 2020

Zorzi si dice convinto che entrambi gli stanno consigliando di lasciare il Grande Fratello Vip 2020, dopo un percorso comunque molto bello. “È per il mio bene se fanno così. Mi stanno chiedendo di tornare dalla mia famiglia ed io non posso più pensare di stare qui”. In realtà una piccola punzecchiatura a Stefania Orlando c’è. “In puntata ci ha marciato un pò su ciò che è successo tra di noi. Mi ha fatto passare come cattivo amico”.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Cecilia Capriotti, perché è famosa: film, carriera, cosa ha fatto

“Sto diventando molto apatico e ho un malessere dentro. E poi ho mamma a casa, sarà il primo Natale senza la nonna e mi sento sfinito”. Sono queste alcune parole pronunciate da Tommaso, intenzionato a fare la valigia. Nel frattempo dopo le nomination Cristiano Malgioglio ha abbandonato la casa di Cinecittà. La sua avventura al GF Vip 2020 è durata meno di tre settimane.