Test psicologico, scegli un disegno e scoprirai cosa cerchi di nascondere

Questo semplice test psicologico permette di comprendere cosa cerchi di nascondere a te stesso e agli altri nella vita di tutti i giorni.

Per il test odierno ho scelto un’immagine contenente quattro differenti disegni. Lo scopo in questo caso è quello di indentificare un lato della tua personalità, qualcosa che ti caratterizza ma di cui non vai fiero. Spesso il vivere in una società variegata ed eterogenea ci invita a limare alcuni dei nostri tratti caratteriali per poter essere accettati da tutti, o per ben figurare in un posto di lavoro.

Tale esercizio di smussamento della personalità fa parte della vita sociale e contribuisce a creare quella maschera che siamo soliti indossare fuori dalla porta di casa. Alle volte portare questa maschera è talmente comoda che ci si dimentica di certuni degli aspetti che ci caratterizzano. Se inizialmente, infatti, nascondiamo questi tratti caratteriali per essere accettati, con il tempo e la routine diventano quasi inaccessibili ai nostri occhi e alla nostra consapevolezza.

Test psicologico: il disegno che scegli ti dirà cosa nascondi

Pur non avendo la presunzione di essere uno strumento infallibile (per una analisi psicologica ci vogliono anni di indagine psicoterapeutica), il test di oggi mira dunque a rivelare quell’aspetto della personalità che tendete a nascondere e che forse avete seppellito nell’inconscio, ma che alcuni che vi conoscono bene riescono a notare dal vostro modo di porvi o dal vostro sguardo. Siete pronti? Scegliete uno dei disegni e leggete la soluzione al test (da sinistra a destra).

Il primo disegno (da sinistra)

Se avete scelto questo disegno significa che siete delle persone che tendono a minimizzare qualsiasi cosa accada. Apparentemente siete delle persone inscalfibili, sempre sicure di sé e capaci di andare oltre le difficoltà. In realtà questo vostro atteggiamento potrebbe essere solo uno scudo, ricordate che la vulnerabilità non è un difetto e che la perfezione non esiste. Non abbiate timore del giudizio altrui, apritevi e scoprirete di essere maggiormente apprezzati.

Il secondo disegno (da sinistra)

Chi ha scelto questo disegno tende a nascondere il proprio valore. Una simile scelta non è compiuta per falsa modestia, ma per una perenne e irrisolvibile insicurezza. Questo atteggiamento, sebbene vi serva come strumento per difendervi dagli attacchi esterni, alla lunga si estrinseca in un vero e proprio auto-sabotaggio. Spesso la vostra indole sfocia nel pessimismo e nell’autolesionismo, avere orgoglio per risultati e capacità non è un demerito, provateci.

Il terzo disegno (da sinistra)

Avrete notato che questo disegno è simile a quello precedente ma dai tratti più decisi e organizzati. Se avete scelto questo significa che avete la tendenza a nascondere il vostro valore reale. Tuttavia in questo caso non lo fate per insicurezza, ma per mimetizzare un’eccessiva autostima ed un ego preponderante. Lo fate sicuramente per non apparire arrogati agli occhi degli altri, ma in determinate occasioni tale caratteristica emerge con evidenza. Siete sempre pronti a mettervi al primo posto e per il vostro interesse siete pronti anche a lasciar dietro qualcuno incapace di starvi dietro.

Il quarto disegno (da sinistra)

Se avete scelto l’ultimo disegno significa che siete delle persone inclini alla critica, spesso scontente della vostra vita. Sebbene cerchiate di sorridere per nascondere questo lato del vostro carattere, il vostro pessimismo emerge a chiare lettere da ogni vostra posa e frase. Per questo motivo qualcuno potrebbe decidere di non frequentarvi più. L’ottimismo è il sale della vita, l’unica cosa che ci permette di vivere senza peso il mistero della vita.