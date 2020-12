Terremoto a Napoli, la scossa spaventa i cittadini: tremava tutto. Non si è trattato di un sisma forte, ma è stato avvertito distintamente e ha preoccupato non poco tutti i campani.

Molte le segnalazioni sui social di persone che hanno avvertito la scossa di terremoto. La scossa non è stata di magnitudo elevata, ma si è potuto comunque distintamente avvertire in tutte le abitazioni di Napoli e della zona circostante. In particolare interessata come spesso accade la zona dei Campo Flegrei molto attiva dal punto di vista sismico.

esattamente, già stiamo inguaiati tra pandemia e disgrazie varie .. ci manca solo il terremoto e poi veramente non ce ne usciamo più — a⁷ ♡ (@VANTELEGEND) December 19, 2020

Sciame sismico a #Pozzuoli, numerose micro scosse prima del tipico boato un po’più intenso.#Terremoto pic.twitter.com/AObKkb140k — Giuliano Attardi (@juliano2272) December 19, 2020

Al momento mancano ancora i dati ufficiali dell’Istituti Nazionale di Geologia e Vulcanologia. Non appena saranno resi noti ve li riporteremo tempestivamente. Ecco i dati ufficiali:

Un terremoto di magnitudo Md 2.1 è avvenuto nella zona: 5 km E Pozzuoli (NA), il

19-12-2020 21:54:53 (UTC) 40 minuti, 0 secondi fa

19-12-2020 22:54:53 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 40.83, 14.14 ad una profondità di 2 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV_OV (Napoli).