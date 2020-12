Serena Bortone raggela lo studio: sgrida lo staff di Oggi è un altro giorno

Serena Bortone ha gelato lo studio di Oggi è un altro giorno, sgridando in diretta televisiva lo staff del programma di Raiuno.

Il primo pomeriggio in compagnia di Serena Bortone ad “Oggi è un altro giorno“, è stato piuttosto turbolento e non sono mancate le polemiche. L’ospite della puntata di oggi è stata Valeria Marini, che ha ripercorso i tratti salienti della sua carriera.

Valeria Marini ha ripercorso il suo ruolo di valletta al Festival di Sanremo ’97, in compagnia di Mike Buongiorno e Piero Chiambretti, i film insieme ad Alberto Sordi e ha parlato dei rapporti con i suoi familiari. Serena Bortone ha chiesto in proposito alla showgirl chi sia la sua figura di riferimento in famiglia, ma mentre la Marini stava rispondendo, in studio si è avvertito un mormorio che non è affatto piaciuto alla giornalista. “Fate un po’ di silenzio! Amici, non è educato, scusate. Vi voglio bene ma non si chiacchiera in studio, dai“, ha esclamato la Bortone contro i suoi collaboratori presenti dietro le quinte. Prima di dare la sua risposta, la showgirl ha cercato di riportare serenità in studio, complimentandosi con la padrona di casa: “Tu hai la capacità di mettere molto a proprio agio. E’ come chiacchierare con un’amica“, ha esclamato.

Serena Bortone, i duri rimproveri al suo staff

L’atteggiamento di Serena Bortone non è passato affatto inosservato. In molti sui social si sono accorti della sfuriata della giornalista verso il suo staff e l’hanno ricollegata con l’episodio avvenuto lo scorso venerdì 11 settembre. La giornalista stava intervistando Vittoria Schisano e sono scoppiate le scintille quando è stato mandato in onda un video senza il consenso dell’attrice.

In casa Rai episodi del genere non sono casi isolati, però. Basti pensare a Mara Venier che, due settimane fa, ha rimproverato lo staff di “Domenica In” in occasione di un’intervista a Patty Pravo. In quel frangente c’era un forte brusio dietro le quinte del programma. Anche Pierluigi Diaco ha rimproverato spesso gli autori e gli addetti ai lavori di “Io e Te“, perché troppo chiacchieroni.