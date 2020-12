Sampdoria Crotone Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Sampdoria e Crotone è l’anticipo della tredicesima giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo il pareggio interno della Fiorentina con il Verona, che di fatto fa più comodo alla formazione ospite, nuova interessante sfida oggi alle 18.00 per il campionato di Serie A TIM: di fronte ci sono infatti Sampdoria e Crotone. Le due squadre hanno situazioni di classifica differenti.

La vittoria nel turno infrasettimanale, infatti, ha rilanciato le aspirazioni della squadra di casa, mentre gli ospiti calabresi devono fare i conti con una situazione di classifica quantomeno deficitaria. Sono infatti soltanto sei i punti sinora raccolti, contro i 14 dei padroni di casa.

Precedenti di Sampdoria – Crotone e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio allo Stadio Luigi Ferraris di Genova tra i padroni di casa blucerchiati e gli ospiti calabresi è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport Serie A (canale 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport Collection (canale 205). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Sono pochissimi i precedenti in Serie A tra queste due squadre, d’altronde il Crotone ha disputato solo due volte in precedenza il massimo campionato. Quattro sono dunque i precedenti, che sorridono ai calabresi. Nel computo degli scontri diretti, difatti, il Crotone ha vinto 2 incontri, con 1 pareggio e 1 solo successo per i blucerchiati. Nella stagione 2017-2018, la vittoria più larga, un 5-0 a Genova per i blucerchiati. Al ritorno, il Crotone si impose quattro a uno.

Sampdoria e Crotone, le due squadre in campo: le formazioni

Ranieri e Stroppa hanno completato le loro scelte in vista del match di questo pomeriggio. Queste le formazioni in campo:

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Ferrari, Tonelli, Colley, Augello; Jankto, Silva, Ekdal, Damsgaard; Verre; La Gumina.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pedro Perreira, Eduardo, Petriccione, Molina, Reca; Simy, Messias.