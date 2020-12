Posso andare a pranzo dai genitori? Tutte le risposte al Dpcm Natale

Dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 l’Italia sarà in zona rossa con alcune eccezioni durante quei giorni: la verità sul Dpcm Natale

Ancora novità importanti per l’Italia che sarà in zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021 con alcune eccezioni. Si potrà così andare in un’altra abitazione dalle 5 del mattino alle 22 di sera non più di due persone: non vengono calcolati i bambini al di sotto dei 14 anni. La regole varrà per i giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021. Ma sono tante le domande che gli italiani si stanno ponendo in queste ultime ore, come quella se sia o meno possibile di andare a trovare i nonni in queste festività. Vale la regola espressa in precedenza: gli spostamenti sono concessi per un massimo di due persone. Non di più. Per esempio, una famiglia potrà andare a trovare i nonni allo stesso tempo solo se ha tutti i figli al di sotto di 14 anni. In caso contrario, bisognerà recarsi in quella casa in due momenti diversi per non creare assembramenti. L’eccezione è stata varata per evitare che persone anziane possano trascorrere il Natale in completa solitudine senza l’affetto dei cari. Inoltre, anche i nonni possono uscire per il pranzo di Natale: al tavolo vale sempre la regola delle due persone non conviventi. Non di più.

Dpcm Natale, tutta la verità sugli spostamenti

L’ospitalità varrà non soltanto in ambito familiare, ma anche per quanto riguarda gli amici. Si possono ospitare due persone non conviventi anche per il pranzo; il fidanzato e si può andare a casa di un’amica. Sempre in due al massimo. Infine, per il pranzo di Natale è necessario compilare l’autocertificazione. Ci saranno tanti controlli sui spostamenti come svelato dal premier Conte anche in conferenza stampa: le forze dell’ordine non potranno entrare in casa per controllare chi sarà seduto al tavolo.