Pietro Genovese condannato a 8 anni: travolse e uccise Gaia e Camilla

Durissima pena per Pietro Genovese, accusato di omicidio stradale: condannato a 8 anni, travolse e uccise Gaia e Camilla.

Il giovane Pietro Genovese, figlio del famoso regista Paolo, è stato condannato a 8 anni per omicidio stradale. Il pubblico ministero di Roma aveva avanzato una condanna a 5 anni. Il 22 dicembre 2019, di notte, investì due ragazze 16enni uccidendole sul colpo. Le vittime, Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, attraversarono la strada a Corso Francia a Roma.

Stando alla difesa, le due ragazze attraversarono in un tratto trafficato ad alta velocità, a semaforo pedonale rosso e non sulle strisce pedonali, secondo quanto illustrato dalla difesa dello stesso Pietro Genovese. Ma il pm ne chiedeva la condanna per il reato di duplice omicidio stradale.

La sentenza contro Pietro Genovese: condannato per omicidio stradale

Riteneva nella sua requisitoria anche che il giovane “non ha mai chiesto perdono né espresso pentimento”. La sentenza di condanna è stata anche più dura delle richieste della pubblica accusa. Questo a sottolineare la gravità di quanto accaduto. Il processo relativo alla triste vicenda di Gaia e Camilla si è svolto con rito abbreviato. Il procedimento ha avuto inizio nello scorso mese di maggio e oggi è arrivata la sentenza, che verrà sicuramente impugnata dalla difesa del giovane.

Qualche giorno dopo aver investito le due ragazze, Pietro Genovese attraverso i suoi legali si era difeso. “Questa è una tragedia per tutte e tre le famiglie coinvolte. Genovese non è il killer descritto e merita rispetto e comprensione come le famiglie di queste due ragazze”, avevano detto i difensori del giovane. Avevano spiegato inoltre che questi era sconvolto per quanto era accaduto e non riusciva a darsi pace.