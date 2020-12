“Piano vaccini a rischio”, l’allarme di Arcuri: il motivo

Il commissario straordinario all’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, ha lanciato un nuovo allarme per il piano vaccini

Non sembra essere finita qui. L’Italia vive costantemente nell’emergenza Coronavirus e ci sarebbe anche il rischio di una terza ondata. Così ha svelato ai microfoni de “La Repubblica” il commissario straordinario all’emergenza Domenico Arcuri: “I dati degli ultimi giorni ci portano a pensare a questo”. Poi ha aggiunto: “La curva dei contagi si è appiattita, ma c’è stato soltanto un rallentamento. Sono state così adottate misure più severe così com’è avvenuto in altri Paesi“. In aggiunta, per il piano vaccini Arcuri ha rivelato: “Se tutto andrà bene, dopo le autorizzazioni europee, tra circa sette giorni inizieremo i vaccini, così come gli altri Paesi europei”.

“Piano vaccini a rischio”, il monito di Arcuri

Lo stesso Arcuri successivamente ha rivelato la possibilità di problematiche in caso di arrivo di terza ondata: “Sarebbe davvero complicato iniziare la più grande campagna di vaccinazione di massa di sempre nel corso della terza ondata”. Infine, ha concluso con il suo punto di vista: “Dobbiamo fare tutti tutto il possibile per evitarla. Sarebbe davvero grave ritardare la tabella di marcia definita per somministrare i vaccini”. Gli italiani dovrebbero così rispettare tutte le norme anti-Covid con l’Italia intera che sarà in zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021 con dovute eccezioni per vivere quegli attimi di felicità insieme a genitori e nonni. Sempre con la mascherina evitando di fare assembramenti continui in giorni di festa per iniziare alla grande il nuovo anno.