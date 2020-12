Lutto nel mondo del cinema: morto Peter Lamont, lo scenografo premio Oscar per Titanic, ha lavorato a quasi tutti i James Bond.

Il quattro volte candidato all’Oscar Peter Lamont, che ha lavorato a 18 film di James Bond e ha ricevuto la prestigiosa statuetta per la scenografia di “Titanic”, è morto. Aveva 91 anni. La morte di Lamont è stata divulgata nelle scorse ore dall’account ufficiale 007 su Twitter, che ha pubblicato una dichiarazione dei produttori Michael G. Wilson e Barbara Broccoli.

Si legge nella breve nota: “Peter Lamont era un membro molto amato della famiglia Bond e un gigante del settore. Inestricabilmente legato al design e all’estetica di James Bond sin da Goldfinger, uscito nel 1964”. Lo scenografo aveva lavorato a 18 pellicole su 25 totali dell’agente segreto più famoso del cinema.

Chi era Peter Lamont: una carriera incredibile

Le tre nomination all’Oscar le ha ricevute per Fiddler on the Roof (1971), La spia che mi amava (1977) e Aliens – Scontro finale (1986). La produzione dei film su 007 scrive nel suo messaggio: “I nostri pensieri vanno alla sua famiglia e a tutti coloro che hanno lavorato con lui per molti anni. Ci mancherà molto”. Lamont è nato a Londra il 12 novembre 1929. Ha iniziato a lavorare ai Pinewood Studios come runner, successivamente ha prestato servizio alla Royal Air Force.

Il noto scenografo ha ricordato in un’intervista del 2006 di essere stato reclutato per lavorare a “Goldfinger” per progettare l’esterno di Fort Knox, che sarebbe poi stato costruito nel retro dei Pinewood Studios. Sono tantissime le pellicole a cui ha collaborato non solo nel mondo di James Bond. La sua autobiografia, “The Man With the Golden Eye: Designing the James Bond Films”, è stata pubblicata nel 2016. Lascia suo figlio, Neil Lamont, e sua figlia, Madeline.