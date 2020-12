Marcello Mastroianni moriva 24 anni fa, cosa gli accadde

Marcello Mastroianni, 24 anni fa moriva a Parigi dopo una lunga malattia. Ricordiamo la sua carriera di successo.

Esattamente 20 anni fa a Parigi moriva Marcello Mastroianni, l’attore preferito da Fellini che recitò in più di 160 film. Mastroianni iniziò a lavorare come attore teatrale nel 1946, sotto la guida di Luchino Visconti. Grazie alla compagnia di Visconti ebbe l’opportunità di conoscere altre personalità importanti nel mondo teatrale dell’epoca, come Ruggero Ruggeri e Vittorio Gassman. Il primo grande momento di celebrità lo vive però grazie al cinema, dove diventa l’alter ego di Federico Fellini. Per tutta la vita l’attore è stato ampiamente corteggiato da registi come De Sica, Monicelli, Risi, Petri, Visconti, Antonioni, Ferreri. Grande successo riscosse la sua partecipazione al film “I soliti ignoti” (1958), di Mario Monicelli, ma la vera consacrazione la ottenne nel ruolo di Marcello Rubini, il cinico giornalista privo di carattere de “La dolce vita” (1960), capolavoro di Federico Fellini.

Nel 1950 Marcello Mastroianni ha sposato l’attrice Flora Carabella, che lo ha reso padre della sua prima figlia Barbara. Inizialmente la relazione venne considerata un “fidanzamento lampo”, ma il matrimonio si rivelò invece essere lungo e soddisfacente per parecchio tempo, nonostante lui fosse abituato a frequentare anche altre donne. Un’intesa davvero particolare si creò con Sophia Loren, una delle sue colleghe preferite, con cui girò ben 12 film nel corso di 40 anni.

Mastroianni tornò a teatro per l’ultima volta in “Le ultime lune” di Furio Bordon, una commovente e amara considerazione sulla vecchiaia a cui prese parte poco prima di morire a Parigi dopo una lunga malattia. Era il 19 dicembre 1996.