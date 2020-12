Giulio Todrani è stato eliminato dalla finale di The Voice Senior. Il papà di Giorgia ha avuto uno scontro pesante con la coach Loredana Bertè.

Il papà di Giorgia, Giulio Todrani, è stato escluso dalla finale della prima edizione di “The Voice Senior“, il talent show dedicato agli over 60. Durante la puntata di ieri non è potuto essere presente in studio in quanto positivo al Covid-19, ma si è esibito in collegamento dalla propria casa.

L’esibizione di Giulio Todrani è stata apprezzata molto sia dalla sua coach Loredana Bertè, che dal Team Carrisi. Entrambi si sono detti entusiasti della performance del padre di Giorgia che, ciò nonostante, non è rientrato tra gli otto finalisti di “The Voice Senior“. Todrani non si è lamentato dell’esclusione, ma dello scarso interessamento della propria giudice, la quale non si è interessata adeguatamente alle sue condizioni di salute. Stamani il padre della celebre cantante ha ripreso un tweet della Bertè ed ha espresso la propria amarezza riguardo il comportamento che ha avuto. In particolare, si è risentito per non aver ricevuto neanche una telefonata da parte della cantante.

La mia delusione nei tuoi confronti è per la tua poca umanità ignorando un artista che ti aveva scelto come coach e aveva avuto fiducia in te il 29 ottobre e il 5 dicembre le prime parole che ho sentito da te in collegamento Skype,che comunque partivo penalizzato. https://t.co/oRQ4FWpPsm — Giulio Todrani (@GiulioTodrani1) December 19, 2020

Giulio Todrani deluso da Loredana Bertè

Nel primo tweet Giulio Todrani ha scritto che la coach era al corrente dei problemi di salute avuti dalla sua famiglia a causa del Covid, che gli hanno impedito di partecipare alla semifinale in studio. Per questo si aspettava un gesto in più: “In 30 giorni mi sarei aspettato da te almeno una telefonata per sapere come stavo, al telefono non ti contagia il Covid, e anche consigli sul pezzo“.

In un secondo tweet, invece, si è detto deluso ed ha accusato Loredana Bertè di “poca umanità“. L’artista avrebbe dovuto interessarsi a lui in quanto sua coach. Giulio Todrani ha concluso dicendo che le prime parole che ha sentito dalla sua giudice, tramite collegamento Skype, sono state tutt’altro che incoraggianti.