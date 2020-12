L’Eredità ha un nuovo campione, vincita record: addio Cannoletta?

Massimo Cannoletta, campione in carica de L’Eredità da diverse settimane, cede il posto al rivale che si aggiudica anche il montepremi.

Gli ultimi mesi dell’anno per i fan de L’Eredità è stata più coinvolgente del solito. Come sempre accade nei quiz a premi, quando c’è un campione in grado di riconfermarsi per diverse settimane, gli spettatori seguono l’evolversi del suo percorso con maggiore attenzione, sia per ammirazione del suo talento sia per la curiosità di capire quanti premi in denaro riuscirà a vincere.

Ad un tratto è sembrato che il lungo degente campione de L’Eredità di questo 2020, Massimo Cannoletta, è sembrato inarrestabile. Per un periodo è sembrato che nessuno fosse in grado di batterlo e che avrebbe potuto continuare ad essere il campione in carica all’infinito. Di certo Massimo ha sperato di concludere l’anno solare da imbattuto, ma questa soddisfazione gli è stata tolta durante la puntata del 4 dicembre del quiz show condotto da Flavio Insinna.

L’Eredità: Cannoletta perde lo scettro, il nuovo campione vince la ghigliottina

Nell’ultimo periodo Cannoletta è sembrato meno performante del solito, è uscito di scena il 4 dicembre, perdendo per la prima volta una puntata. Per virtù del bonus concesso dal regolamento (ogni campione che vince 7 puntate di seguito ha la possibilità di tornare da sfidante), Massimo ha vinto la puntata del giorno successivo ed è tornato campione. Ieri Cannoletta è capitolato per la seconda volta in un mese, lasciano a Simone lo scettro di campione.

Lo sfidante ha dimostrato di essere molto bravo e si è presentato alla ghigliottina con un bottino di 250mila euro. Il gioco finale si è rivelato ostico, ma alla fine Simone è riuscito a portarsi a casa il premio finale, indovinando la parola nascosta quando aveva ancora a disposizione 18.500 euro.

Cannoletta si gioca il secondo bonus e torna campione

Nella puntata di oggi Massimo è tornato alla carica come sfidante e si è preso la rivincita su Simone, battendolo al gioco che precede la ghigliottina e prendendosi nuovamente il titolo di campione de L’Eredità. Alla ghigliottina Massimo si presentava con un montepremi da 250mila euro, ma non è riuscito ad indovinare la parola finale e vincere. Poco male, visto che domani avrà un’altra possibilità di assaltare il montepremi.