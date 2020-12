Leopoldo Saccon, Treviso e provincia in lutto per la sua morte – FOTO

Viene a mancare improvvisamente all’affetto dei propri cari Leopoldo Saccon. Lui era un personaggio molto noto e stimato nel Trevigiano.

È scomparsa una persona molto amata della Marca Trevigiana. Si tratta dell’architetto Leopoldo Saccon, personalità molto nota di San Pietro di Feletto, in provincia di Treviso. il suo nome era però molto noto anche al di fuori della località dove viveva con la famiglia, essendo membro dell’Osservatorio del Paesaggio dell’Alta Marca Trevigiana e tra i principali fautori della candidatura Unesco delle colline sulle quali viene prodotto l’inimitabile Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene.

Saccon aveva 71 anni e si è spento nelle scorse ore. Era molto stimato anche per il suo lavoro svolto sempre in maniera impeccabile per praticamente tutta la sua vita. Lo si ricorda in particolare per la attività legata al suo studio ‘Saccon & Associati’, con il quale, nel corso degli ultimi 24 anni, ha compiuto importantissime opere di restauro edilizio ed anche storico in diverse aree del Veneto. Una cosa precisata anche da TrevisoToday.

Leopoldo Saccon, addio ad un gigante di umanità e professionalità

Amici e colleghi ricordano Leopoldo Saccon come una persona estremamente generosa dal punto di vista umano e competente come pochi in quello professionale. A piangerlo più di tutti sono però la moglie Maria Assunta e la figlia Maria. Fissati per martedì 22 dicembre al Duomo di Conegliano i funerali.

La cerimonia si svolgerà alle ore 15:00 e per effetto delle norme anti pandemia in corso, sarà ammessa la presenza soltanto dei parenti stretti e di qualche amico.