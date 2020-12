Non finiscono le brutte notizie in casa Milan: Zlatan Ibrahimovic dovrà stare fuori per molto tempo a causa di un nuovo infortunio

Ci ha provato in tutti i modi, ma Zlatan Ibrahimovic si è dovuto arrendere. Il campione svedese del Milan tornerà soltanto nel 2021. Come si legge dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” il suo rientro è più lungo del previsto: rientrerà soltanto a metà gennaio 2021 saltando anche la sfida contro la Juventus in programma ad inizio nuovo mese. Non si tratta minimamente di una ricaduta visto che è interessato il soleo. Salterà così le prossime 4/5 sfide di campionato. Dopo la clamorosa doppietta contro il Napoli, lo svedese è uscito anzitempo dal terreno di gioco. Poi la riabilitazione e, infine, l’ultimo allenamento con la squadra con la nuova risonanza che non ha dato esiti positivi. Inoltre, a causa della positività al Covid-19 non è sceso in campo per altre due partite in campionato. E nonostante tutto ciò Ibrahimovic ha messo a segno ben 10 reti in sei sfide di Serie A all’età di 39 anni.

Ibrahimovic infortunio, il Milan pensa al mercato

Così la società rossonera è costretta a correre ai ripari cercando un vice Ibra immediatamente. Con Rebic prima punta (ancora a secco in Serie A), Pioli non riesce a smaltire l’assenza del campione svedese. Il giovane Colombo potrebbe soffrire ulteriormente la pressione in queste sfide delicate: ora urge un intervento prodigioso da parte della dirigenza rossonera sul fronte calciomercato con l’arrivo di un goleador che possa rappresentare l’alternativa giusta. L’idea suggestiva è quella di Arek Milik, che ormai vive da separato in casa con il Napoli e ha il contratto in scadenza nel giugno 2021. Il club di De Laurentiis lo lascerà partire soltanto per una cifra tra i 15 e 18 milioni di euro. Infine, il centravanti polacco sarebbe anche orientato ad andare via a parametro zero al termine della stagione.

