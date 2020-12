Fiorentina Verona: tabellino, pagelle e highlights – VIDEO

L’anticipo della Serie A TIM tra Fiorentina e Verona: tabellino, pagelle e highlights, come è finita la sfida dell’Artemio Franchi.

Oggi l’anticipo delle 15 del sabato pomeriggio della Serie A TIM vedeva di fronte due squadre che si affrontavano da posizioni di classifica differenti. I padroni di casa sono in una posizione di classifica pericolosissima e gli ultimi risultati per loro sono stati tutt’altro che confortanti, anche nel turno infrasettimanale.

Prima della partita di oggi, infatti, i Viola erano a soli 10 punti e l’esonero di Iachini sostituito da Prandelli non ha cambiato nulla nei risultati e nel gioco. La squadra veneta, nonostante l’ultima sconfitta nel turno infrasettimanale, è invece in piena zona Europa League, confermando quanto di buono aveva già fatto vedere lo scorso anno.

Fiorentina – Verona, le due squadre in campo: azioni salienti e highlights

Nell’ultimo precedente, a luglio, finì in parità: l’iniziale vantaggio di Faraoni venne raggiunto in extremis da Cutrone. Ma nel complesso la sfida vede negli scontri diretti a Firenze 14 vittorie viola, 9 pareggi, contro 6 vittorie dei gialloblù. Il match si apre subito in salita per la formazione di casa: dopo circa un minuto, Saicedo atterrato in area da Barreca, Fourneau si prende ben sei minuti per valutare l’episodio al VAR, anche se sembra abbastanza netto. Miguel Veloso sigla il vantaggio.

Sempre su rigore, al minuto 18, la Fiorentina la raddrizza con Vlahovic: l’attaccante si procura il penalty, atterrato in area da Gunter, e poi lo trasforma anche. Polemiche nel primo tempo per un arbitraggio non all’altezza della situazione. Nella ripresa, di Lazovic per il Verona e di Milenkovic per la Fiorentina le occasioni più pericolose di una partita abbastanza brutta.

Formazioni e pagelle di Fiorentina – Verona

Fiorentina (3-5-2): Dragowski 6,5; Milenkovic 6, Pezzella 6,5, Igor 6; Venuti 5,5 (Lirola 6), Bonaventura 5,5 (Callejon 6), Amrabat 6, Castrovilli 5,5 (Cutrone s.v.), Barreca 5,5 (Biraghi 6); Ribery 5 (Borja Valero s.v.), Vlahovic 7.

Verona (3-4-2-1): Silvestri 6; Dawidowicz 6,5, Ceccherini 6,5, Gunter 5,5 (Magnani 6); Faraoni 5,5, Tameze 5,5 (Ilic 6), Miguel Veloso 7, Dimarco 6; Lazovic 5,5 (Ruegg 6), Zaccagni 5 (Yeboah s.v.); Salcedo 6 (Colley 6).