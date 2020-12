Fiorentina Verona Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Fiorentina e Verona è l’anticipo della tredicesima giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Due squadre che si affrontano da posizioni di classifica differenti e in entrambi i casi sorprendenti: questa è la partita tra Fiorentina e Verona, primo anticipo che apre la tredicesima giornata della Serie A TIM. I padroni di casa sono in una posizione di classifica pericolosissima.

I Viola infatti sono a soli 10 punti e l’esonero di Iachini sostituito da Prandelli non ha cambiato nulla nei risultati e nel gioco. La squadra veneta, nonostante l’ultima sconfitta nel turno infrasettimanale, è invece in piena zona Europa League, confermando quanto di buono aveva già fatto vedere lo scorso anno.

Precedenti di Fiorentina – Verona e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio allo Stadio Artemio Franchi di Firenze tra i padroni di casa viola e gli ospiti del Verona è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport Serie A (canale 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport Collection (canale 205). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Una sfida che si prospetta comunque equilibrata quella tra le due squadre: nei 29 precedenti giocati a Firenze in Serie A, la squadra viola è nettamente avanti nelle statistiche degli scontri diretti: 14 vittorie interne, 9 pareggi, contro 6 vittorie dei gialloblù. L’ultimo Fiorentina-Verona risale al luglio scorso e finì in parità: l’iniziale vantaggio di Faraoni venne raggiunto in extremis da Cutrone.

Fiorentina e Verona, le due squadre in campo: le formazioni

Prandelli e Juric hanno completato le loro scelte in vista del match di questo pomeriggio. Queste le formazioni in campo:

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Venuti, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Barreca; Ribery, Vlahovic.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Ceccherini, Gunter; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso, Dimarco; Lazovic, Zaccagni; Salcedo.