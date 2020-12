Filippo Nardi espulso, Samantha De Grenet attacca Maria Teresa Ruta

Ancora polemiche nella casa del Grande Fratello Vip con Samantha De Grenet che ha attaccato duramente Maria Teresa Ruta

Ultima puntata davvero bollente quella del Grande Fratello Vip. Prima l’esclusione di Filippo Nardi dopo le sue battute sessiste, poi l’eliminazione a sorpresa di Cristiano Malgioglio. Infine, non sono finite le polemiche con Samantha De Grenet che ha difesa lo stesso Nardi attaccando duramente Maria Teresa Ruta. Così in tanti hanno chiesto la sua esclusione dal GFVip. L’accusa che ha mosso alla Ruta è stata quella di non aver risposto adeguatamente a Nardi proprio in quel momento, dopo le battute offensive. Sui social il pubblico l’ha criticata apertamente per questa presa di posizione invogliando anche una possibile eliminazione.

Filippo Nardi espulso, l’istinto materno di Samantha De Grenet

Nelle scorse ore, inoltre, la showgirl ha svelato a Rosalinda e Dayane il suo passato davvero terribile rivelando il suo amore: “Per mio figlio non guardo in faccia a nessuno, lui viene prima di tutto. Se non avessi avuto un figlio mi sarei sentita una donna a metà, ne avrei sofferto moltissimo”.