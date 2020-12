Ema Stokholma, perché è finita la storia con il rapper Gemitaiz: cosa è successo

La splendida Ema Stokholma ha avuto una storia con il celebre rapper Gemitaiz. Scopriamo il motivo della loro separazione.

Gemitaiz è un rapper molto noto ed apprezzato in Italia. L’uomo è anche l’ex fidanzato della bellissima Ema Stokholma. I due sono stati insieme per ben due anni ed il loro è stato un po’ un amore da montagne russe. Per quale motivo si sono separati? “Una storia bella ma molto complicata.” ha commentato la dj in merito. Scopriamo dunque qualcosa in più su di loro e sulle cause del loro allontanamento.

Leggi anche->Ema Stokholma, chi è: carriera e curiosità sulla dj e conduttrice

Il rapper Gemitaiz non è mai stato una persona ordinaria. Lontano dai luoghi troppo affollati e dagli interessi adolescenziali più comuni, ha sempre dedicato la maggior parte del suo tempo alla musica. È entrato infatti in quel mondo sin da quando aveva 12 anni, partecipando a numerose competizioni di free-style e scrivendo diversi pezzi. In poco tempo è però caduto nella spirale della droga, arrivando nel 2014 ad essere arrestato e successivamente detenuto per spaccio di sostanze stupefacenti. Una volta uscito dal tunnel, soprattutto grazie all’aiuto della musica, ha dato sfogo a tutta la sua creatività, portando i suoi pezzi ed il suo genio nelle orecchie di tutta la nazione.

Leggi anche->Chi è Gemitaiz: età, carriera e vita privata del rapper romano

Ema Stokholma, il cui vero nome è Morwenn Moguerou, è una dj e condutrice televisiva e radiofonica italiana. La donna, di origini italiane e francesi, ha vissuto in Francia fino a metà dell’adolescenza, per poi a 15 anni scappare di casa e rifugiarsi in Italia. Il motivo della sua fuga sono state le violenze e gli abusi subiti da parte della madre sin da quando era bambina. Una volta arrivata nel Bel Paese, la donna è presto entrata a far parte del mondo della moda, lavorando come modella per importante case, come Dolce & Gabbana, Fendi, Versace, e Valentino. Negli anni 2000 ha iniziato ad avvicinarsi sempre di più al mondo della musica, coronando il sogno di diventare dj.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in temo reale CLICCA QUI

Ema Stokholma e Gemitaiz, la storia d’amore durata due anni

Non si hanno molte informazioni in merito alla liason amorosa tra Gemitaiz ed Ema Stokholma. I due sono stati insieme per ben due anni, e la stessa Ema ha raccontato che si è trattato di una storia bellissima, ma molto complicata. I motivi della loro separazione sono sconosciuti al pubblico, ad essere noto è però il gesto compiuto dal rapper poco tempo dopo. L’uomo infatti ha pubblicato sui social uno scatto a luci rosse insieme ad un’altra donna, Sara Calixto, movimentando il mondo del gossip per giorni e giorni e facendo molto parlare di sé.