Elisabetta Gregoraci, paura nella notte: intervengono i pompieri

Elisabetta Gregoraci ha subito un grande spavento durante la notte. La showgirl ha dovuto contattare i pompieri ed ha trascorso una serata movimentata.

Elisabetta Gregoraci ha trascorso una serata decisamente movimentata, che ha fatto sorridere i suoi fans. La showgirl è stata ospite al “Grande Fratello Vip” e ha sorriso con Cristiano Malgioglio in puntata, per il rapporto che entrambi hanno costruito con Pierpaolo Pretelli.

La showgirl calabrese ha avviato una diretta Instagram assieme ad Enock e Francesco Oppini. Tutto stava procedendo per il meglio, finché Elisabetta Gregoraci ha cercato di aprire la porta di casa sua e non ci è riuscita. Dopo averci provato più e più volte ha notato che la serratura era bloccata e alcuni utenti hanno ironizzato sostenendo che in sua assenza l’ex marito Flavio Briatore le avesse cambiato la serratura. La showgirl si è fatta una risata ed ha chiesto aiuto a sua sorella Marzia, ma neanche lei è riuscita a bloccare la porta. Disperata, ha chiesto aiuto agli ex coinquilini: “Volete lo scoop? Sono fuori da casa mia, non funziona la chiave, sono rimasta fuori ragazzi. Non si aspre la porta di casa mia, cosa devo fare? Vi pare che alle 2 e mezza di notte rimango bloccata?“.

Tanta paura per Elisabetta Gregoraci: cos’è successo

“Qualcuno venga ad aiutarmi. Ho fatto questa diretta per voi, ma adesso ho un altro problema io, sono rimasta chiusa fuori. Fra, Enock venite ad aiutarmi?“, ha implorato Elisabetta Gregoraci. Gli ex coinquilini hanno provato a darle dei suggerimenti su come aprire la porta, ma la situazione non è cambiata di molto e la showgirl ha deciso di chiamare qualcuno di competente.

“Adesso sveglio qualcuno e mi faccio aprire dalla portiera. Però si arrabbierà, sono le 2 e mezza di notte. Qualcuno venga a salvarmi. Invece di fare la pazza in diretta, forse è il caso che chiami qualcuno se non voglio dormire sul pianerottolo“, ha detto Elisabetta Gregoraci. La showgirl ha prontamente chiamato i vigili del fuoco, come ha fatto sapere poi su una storia di Instagram. Alle 3:45 di notte la conduttrice è riuscita a rientrare in casa e si è potuta godere una tazza di latte con i biscotti.