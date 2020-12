Cremona, terribile incidente stradale: morti due ventenni

By

Un drammatico incidente nel primo pomeriggio di oggi a Soncino, nel Cremonese, è costato la vita a due ragazzi ventenni e il grave ferimento di una loro coetanea.

Due ragazzi di soli 21 e 25 anni hanno perso la vita questo pomeriggio in un gravissimo incidente stradale avvenuto poco prima delle 15 a Soncino, in provincia di Cremona. L’auto su cui viaggiavano è uscita dalla carreggiata ed è andata a schiantarsi contro gli alberi lungo il bordo della strada che collega Soncino a Orzinuovi, in prossimità della discoteca River.

In condizioni critiche una ragazza di 21 anni, residente a Palazzo Pignano, che era in auto con loro e che dopo l’arrivo dei soccorsi è stata trasportata con l’eliambulanza in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia, dove ora sta lottando tra la vita e la morte.

Altre due giovani vita spezzate in un tragico incidente

Le due giovani vittime, Alberto Magarini e Lorenzo Adamo, rispettivamente di 25 e 24 anni, vivevano entrambe nel paese del Cremonese. Stando ai primi accertamenti, il conducente del veicolo – una Bmw – avrebbe perso il controllo da solo mentre viaggiava in direzione Orzinuovi e sarebbe finito fuori strada per cause ancora tutte da chiarire. L’unica cosa certa, purtroppo, è che l’impatto con gli alberi è stato fatale.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Crema per tutti i rilievi del caso e la ricostruzione della dinamica dell’incidente, il 118 con ambulanza e automedica e l’eliambulanza, oltre ai Vigili del Fuoco di Cremona e di Orzinuovi. Per consentire i soccorsi, i rilievi, la rimozione dell’auto e la messa in sicurezza dell’area la strada è rimasta chiusa al traffico per oltre cinque ore.