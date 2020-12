Covid, follia nelle vie dello shopping: cosa sta succedendo

Code davanti ai negozi, auto in doppia fila, aperitivi gomito a gomito: è quanto purtroppo sta accadendo in molte città italiane in questo week end pre-natalizio.

Nell’ultimo fine settimana di shopping prima delle festività natalizie le principali città italiane – a partire, paradossalmente, da Milano – sono state letteralmente prese d’assalto, con buona pace delle misure anti-contagio. Code davanti ai negozi, auto in doppia fila, aperitivi gomito a gomito: è quanto purtroppo sta accadendo in un’Italia ancora stretta nella morsa del Covid.

La città presa d’assalto come se il Covid non esistesse

A Milano i punti “critici” sono piazza Duomo e corso Vittorio Emanuele. In Galleria accessi contingentati con i vigili che tengono d’occhio la situazione e chiudono i battenti in caso di necessità. Passeggio con “struscio” anche in corso Buenos Aires, dove si cammina lentamente sui marciapiedi, complici le lunghe code per entrare nei negozi. Il tutto mentre il traffico è congestionato, soprattutto dove le auto parcheggiano in seconda fila.

E ovviamente non manca chi approfitta di una giornata libera per concedersi un ultimo brindisi pre-festivo in compagnia. Nella zona di corso Como non si contano i gruppi di giovani nei bar e ristoranti di grido. Basti pensare che in metropolitana per rispettare il limite del 50% della capienza i tornelli di ingresso sono stati chiusi (per alcuni minuti) 150 volte fino alle ore 16.

Non va meglio nel centro di Roma, dove è scattata la momentanea chiusura al traffico pedonale di via del Corso all’altezza di largo Goldoni, via dei Pontefici e via del Parlamento, a causa dell’enorme afflusso di persone. Chiusure e deviazioni del traffico veicolare anche in via Ferdinando di Savoia e piazza Augusto Imperatore, mentre pattuglie della Polizia locale presidiano i ponti del Lungotevere per agevolare il più possibile la circolazione. Chiuse anche le stazioni Spagna e Flaminio della metropolitana: i treni al momento transitano senza fermarsi. E l’elenco potrebbe ahinoi continuare…