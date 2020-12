Covid, 17 studenti “furbetti” in un appartamentino: ecco cosa facevano

Festa di compleanno a Roma, in un bilocale di appena 40 mq, in barba alle norme anti-Covid: 17 studenti universitari sono stati multati dai Carabinieri.

Avevano organizzato una festa di compleanno in un appartamentino di appena 40 metri quadri, senza rispettare alcuna delle regole contro il contagio da Covid, a partire dall’obbligo di mascherina e dal distanziamento sociale, e ovviamente sperando di farla franca. Purtroppo per loro, però, non è andata così: 17 gli studenti universitari fuori sede sono stati sanzionati dai Carabinieri per violazione delle norme anti-Coronavirus. E’ successo a Roma, ma purtroppo non è che l’ultimo caso del genere.

Ennesima festa studentesca in violazione delle misure anti-Covid

Intorno a mezzanotte è arrivata una telefonata al 112 che ha segnalato musica ad altissimo volume e rumori molesti provenire da un’abitazione in via Cattaro, nel quartiere Trieste, a ridosso del centro storico della Capitale. I Carabinieri sono giunti poco dopo sul posto trovando in un piccolo bilocale al piano terra ben 17 ragazzi, tutti maggiorenni e studenti universitari, che stavano festeggiando il 20° compleanno di uno di loro.

I Carabinieri del nucleo operativo della Compagnia Roma Parioli, insieme con i colleghi della stazione Roma viale Libia e del nucleo operativo della Compagnia Roma Montesacro intervenuti in ausilio, hanno identificato e sanzionato tutti i presenti. Dagli accertamenti dei militari è emerso che il piccolo immobile era affittato con regolare contratto.

Altre due feste private sono state scoperte e interrotte nella notte dalla Polizia locale a Roma. Il primo intervento ha riguardato una casa vacanze nella quale gli agenti hanno trovato una decina di ragazzi, tutti identificati e sanzionati, tra cui anche dei minorenni affidati ai rispettivi genitori. Poco dopo i vigili sono intervenuti presso un affittacamere dove era in corso un evento con un folto gruppo di persone radunate in una sala.