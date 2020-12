Christian De Sica, la sberla presa da Carlo Verdone: cosa è successo tra i due

Carlo Verdone ha raccontato di aver avuto un litigio con Christian De Sica e di avergli mollato una sberla: scopriamo cosa è successo.

Tra tutti gli attori comici italiani, Carlo Verdone è forse quello che è riuscito ad ottenere consensi da tutto lo stivale. L’attore e regista romano si è guadagnato i consensi e le simpatie degli italiani grazie a dei film che sono comici perché riescono a catturare uno spaccato della natura umana. Una comicità ben diversa da quella messa in scena dal suo amico di una vita Christian De Sica.

I due si sono conosciuti al liceo, erano in classe insieme, e da quel momento le loro vite si sono intrecciate indissolubilmente. I fan di De Sica sicuramente sapranno che il merito di questo legame è da attribuire alla sorella di Carlo, Silvia, della quale Christian si è innamorato al liceo e con la quale si è sposato e ha avuto due figli. Insomma i due attori romani non sono semplicemente amici, ma anche e soprattutto cognati.

Christian De Sica: la sberla presa da Verdone

A raccontare il retroscena nei dettagli, in un’intervista concessa all’amica Mara Venier in febbraio, è stato Carlo Verdone. L’attore romano ha spiegato che nel periodo del liceo Christian era solito andare a casa sua per studiare, ma che ben presto il suo interesse per i compiti in casa divenne inconsistente, visto che passava più tempo a fare il filo a Silvia che sui libri. Le attenzioni di De Sica per la sorella minore di Carlo non erano ben viste dai genitori e nemmeno da Verdone, il quale svela di aver avuto una discussione con l’amico a quei tempi.

Davanti ad una divertita Mara Venier, Carlo ha raccontato: “Mio padre e mia madre erano preoccupati. Io gli avevo dato anche uno sganassone anche perché lui era un po’ farfallone e con Silvia usciva in auto di lusso in tempi in cui era pericoloso”. Tutto si è concluso nel migliore dei modi quando De Sica ha mostrato alla famiglia Verdone che il suo interesse era sincero: si è presentato con un mazzo di fiori e si è dichiarato alla futura moglie.

