Antonella Elia, parole dure sull’ex Pietro Delle Piane: la sua replica

Antonella Elia è stata recentemente ospite a Verissimo ed ha parlato della fine della sua relazione con Pietro Delle Piane. Arriva la replica dell’attore.

Antonella Elia è stata ospite nello studio di “Verissimo” di Silvia Toffanin, nella puntata andata in onda oggi sabato 19 dicembre. L’opinionista del “Grande Fratello Vip” ha annunciato la fine della sua relazione con l’attore Pietro Delle Piane.

Antonella Elia ha spiegato a Silvia Toffanin che a sua relazione con il fidanzato Pietro Delle Piane, con il quale ha partecipato a “Temptation Island” è finita per sempre. Tra loro non c’è speranza, in quanto i loro caratteri non sono fatti per stare insieme, ha aggiunto l’opinionista del “Grande Fratello Vip“. Queste affermazioni non sono sfuggite all’attore, che ha condiviso il proprio pensiero sui social. Delle Piane ha raggiunto la notorietà proprio grazie alla sua relazione con Antonellina ed ha condiviso su Instagram un aforisma della celebre poetessa Alda Merini: “Ognuno di noi ha vissuto qualcosa che l’ha cambiato per sempre“. Per molti il riferimento alla sua storia, recentemente conclusa, è evidente.

Pietro Delle Piane deluso da Antonella Elia

In una storia di Instagram Pietro Delle Piane ha condiviso uno scatto di un cielo nuvoloso con la canzone “Angoli di cielo” dei Tiromancino in sottofondo. Il brano è particolarmente intenso e malinconico e in molti hanno collegato la scelta musicale con il periodo difficile che l’attore sta affrontando a causa della storia finita con la Elia.

Come è stato raccontato anche a “Live Non è la D’Urso“, la rottura tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane è stata tutt’altro che pacifica. Una vicina di casa ha raccontato come siano dovute intervenire le forze dell’ordine per interrompere una lite tra i due. L’attore, ospite in trasmissione, ha raccontato la sua delusione, in quanto avrebbe voluto riconquistare Antonella, ma non è riuscito nella sua impresa.