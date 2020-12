Ancona, donna commette suicidio dopo la colazione col marito

Una donna compie suicidio sconvolgendo il marito. Il tutto avviene dopo un normale momento di quotidianità come tanti altri vissuti insieme.

Un inspiegabile suicidio ha avuto luogo nelle Marche, e più precisamente ad Agugliano. Si tratta di una piccola località situata nella provincia di Ancona. Qui una donna si è gettata nel vuoto, sconvolgendo di colpo la vita della sua famiglia ed in particolare di suo marito. I due avevano fatto colazione insieme appena prima che si verificasse questa tragedia.

Poi lei, una 60enne che mai prima di adesso aveva manifestato il benché minimo problema di natura psichica, si è allontanata. Al proprio coniuge aveva detto di volere andare a cambiarsi, dopo avere cominciato insieme la giornata sorseggiando un caffè insieme e mangiando qualcosa. Una routine che aveva da sempre contraddistinto la vita di entrambi da quando stavano insieme.

Suicidio, donna si getta nel vuoto: sconvolto il marito

Ma questa volta la donna ha scelto di mettere in atto il proprio suicidio. Dopo la colazione lei non si è diretta in camera da letto. Ha invece raggiunto la mansarda e da lì si è buttata di sotto, cadendo dopo un volo di 10 metri circa. Il tonfo del corpo di lei al suolo ha immediatamente attirato il marito all’esterno.

E l’uomo non ha potuto credere a quanto visto. I soccorsi, allertati immediatamente, non hanno potuto fare niente per salvare sua moglie, nonostante la solerzia e la tempestività nell’intervento. La 60enne era già deceduta, morendo sul colpo una volta schiantatasi a terra. Ora stanno compiendo una indagine le forze dell’ordine. gli inquirenti stanno cercando di capire le motivazioni di questo tragico gesto anche se la donna sembra non abbia lasciato alcun messaggio o lettera da cui estrapolare una possibile spiegazione.