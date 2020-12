Amici 20, Anna Pettinelli dura contro Arisa: “E’ un caso senza precedenti!”

Durante la puntata del pomeridiano di Amici 20 c’è stato un altro scontro tra le professoresse di canto Arisa ed Anna Pettinelli a causa di Arianna.

Nella puntata in onda oggi, sabato 19 dicembre, del pomeridiano di “Amici 20“, c’è stato un nuovo scontro tra i professori della scuola in merito all’alunna Arianna Gianfelici, che oggi ha affrontato una duplice sfida.

Quando l’allieva si è messa al centro dello studio per affrontare la sua sfida, Arisa ha preso la parola in favore di Arianna, chiedendo di poterla giustificare posticipando la sfida. Anna Pettinelli, che era colei ad aver richiesto la sfida in primo luogo, si è infuriata. “E’ un caso che non ha precedenti! Io non so se è previsto nel regolamento di Amici! Certo, se cominciamo a giustificare la gente non la finiamo più“, è sbottata. Nonostante i rimproveri della Pettinelli, Arisa non ha fatto passi indietro ed ha avuto da ridire sia sull’atteggiamento della professoressa di canto, che su quello di Rudy Zerbi, l’ex insegnante di Arianna.

Arisa attacca Anna Pettinelli: “Vi state accanendo”

Arisa ha giustificato la sua scelta nei confronti di Arianna Gianfelici sostenendo che l’allieva non si sia ancora goduta un giorno nella scuola di “Amici 20” a causa dei continui attacchi degli insegnanti: “Per lei è stato un percorso altalenante“, ha detto. Zittendo Anna Pettinelli, ha continuato: “E’ stata messa in difficoltà. Io penso che sia una questione di accanimento“.

Nonostante la decisione di Arisa, Arianna Gianfelici ha scelto comunque di fare la sfida e la cantante ha supportato la scelta della sua allieva. Dopo essersi esibita con la “Sera dei miracoli” di Lucio Dalla, la ragazza ha vinto la sfida con la commozione della sua coach. “Ancora una volta mi hai fatto accapponare la pelle“, le ha detto la cantante. Questa è la seconda sfida vinta oggi, in seguito a quella di Rosa di Grazia.